4. kemp pre učiteľov a žiakov v rámci projektu Nové hodvábnej cesty sa oficiálne začal

Spojené úsilie a zdieľaná budúcnosť

PEKING, 13. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Od októbra do 24. novembra 2020 sa koná už 4. kemp pre učiteľov a žiakov v rámci projektu Novej hodvábnej cesty (4th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop), ktorý spoločne sponzorujú Čínska asociácia pre vedu a technológie (CAST - China Association for Science and Technology), Ministerstvo vedy a technológií Čínskej ľudovej republiky (MOST) a miestna samospráva provincie Čchung-čching, za výraznej podpory organizácií IAP SEP, ECOSF a NASAC. Súčasťou tejto akcie, ktorá sa vôbec prvýkrát koná on-line, je široká ponuka skvelých on-line kurzov, odborných vzdelávacích fór, prednášok popredných vedcov, ukážok vedeckých projektov, živých vysielaní z čínskych univerzít, vysokých škôl i vedeckých pracovísk. Vďaka tomu sa tohto podujatia zúčastňuje viac ako 86 tisíc účastníkov z 52 krajín a regiónov z celého sveta, vrátane radu medzinárodných organizácií na celom svete. Oficiálne webové stránky tejto akcie nájdete na adrese https://2020.brmakercamp.cyscc.org.cn.

SOURCE Children & Youth Science Center of CAST