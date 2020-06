4. Světový kongres umělé inteligence (World Intelligence Congress) byl v čínském Tchien-ťinu zahájen formou online přímého přenosu

TCHIEN-ŤIN, Čína, 30. června 2020 /PRNewswire/ -- 23. června odpoledne byl v přímém online přenosu v čínském Tchien-ťinu zahájen 4. Světový kongres umělé inteligence. Online zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil i Wan Gang, místopředseda organizace CPPC a předseda Čínské asociace pro vědu a technologie (CAST - China Association for Science and Technology). Li Hongzhong, tajemník výboru Tchien-ťinské pobočky organizace CPC, kongres pozdravil ve svém projevu. Li Xiaohong, prezident Čínské inženýrské akademie (CAE - Chinese Academy of Engineering) poblahopřál kongresu prostřednictvím videa. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také Huai Jinpeng, výkonný místopředseda Čínské asociace pro vědu a technologie (CAST) a Zhang Guoqing, starosta města Tchien-ťin. Park Won Soon, starosta Soulu (Korejská republika), přednesl projev prostřednictvím videa. Předsedou kongresu byl Gong Ke, předseda Světové federace inženýrských organizací (World Federation of Engineering Organizations). Zahajovací ceremoniál vysílaný prostřednictvím cloudu, zhlédlo 58,6 miliónů diváků a vzhledem k tomu, že celá akce byla současně přenášena živě prostřednictvím 40 streamovacích webů a platforem, dosáhl celkový počet zhlédnutí 392 milionů.