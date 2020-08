40 anos de crescimento da Zona Econômica Especial de Zhuhai: cidades da SEZ de mãos dadas para maior desenvolvimento

ZHUHAI, China, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- No ano de 1980, a China primeiro iniciou a implementação das Zonas Econômicas Especiais (SEZ, em inglês) na área costeira do sudeste, sendo Zhuhai uma delas. Como áreas pilotos em termos de reforma e abertura, além de incentivos fiscais para investidores estrangeiros, as SEZs desfrutam de procedimentos alfandegários simplificados e menos restrições regulatórias.

Este ano marca o 40º aniversário da SEZ de Zhuhai. De acordo com o Escritório de Informação do Município de Zhuhai, "Em 40 anos, Zhuhai se tornou uma das cidades com o mais amplo espaço de desenvolvimento, melhor ambiente e políticas de desenvolvimento do delta do Rio Pérola".

A abertura tornou Zhuhai mais atraente e liberou seu potencial de desenvolvimento. Muitas companhias com financiamento estrangeiro vieram para a cidade onde empresas de qualidade experimentam crescimento rápido.

O Print Rite Group, a empresa com financiamento de Hong Kong, aproveitou as oportunidades da SEZ e instalou sua planta Print Rite para produção de fitas de impressora em Zhuhai. He Liangmei, presidente do conselho de diretores da Print Rite Holdings Co., Ltd., disse: "Próxima de Hong Kong e Macau, Zhuhai tem baixo custo de terra e mão de obra. O governo apoia empresas em inovação e transformação e modernização. "Agora a empresa exporta produtos para mais de 120 países e regiões globalmente".

Mecanismos regulatórios eficientes e desembaraços alfandegários convenientes tornaram Zhuhai um destino popular para empresas multinacionais. No primeiro trimestre deste ano Zhuhai já firmava mais de 30 novos projetos essenciais, desde fabricação de equipamentos, novos materiais, tecnologia da informação até produtos farmacêuticos, cujo valor excede US$ 5,8 bilhões.

Para reter capital em longo prazo, a cidade precisa continuamente manter sua vantagem comparativa, refinando e expandindo os benefícios que oferece a seus investidores. Com este propósito, Zhuhai identificou sua próxima vantagem estratégica: o fortalecimento da cooperação com Macau e Shenzhen para construir um polo para a alocação eficiente de recursos, a exemplo de capital humano, tecnologia e financiamento.

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau conecta Zhuhai, Hong Kong e Macau mais proximamente. Com a ponte, a viagem de Zhuhai para Hong Kong foi drasticamente encurtada de 4,5 horas para o prazo de uma hora.

Após a inauguração da ponte, muitas empresas multinacionais de bens de consume estão buscando instalar depósitos em Zhuhai. As empresas aproveitam os custos fixos baixos e serviços eficientes daqui, bem como a capacidade de facilmente acessar talentos gerenciais.

Ding Liqiang é intimamente familiarizado com a mudança sísmica que esta infraestrutura trouxe para Zhuhai. Ding veio para Zhuhai para instalar uma empresa especializada em negócios de e-commerce transfronteiriços, que registrou uma taxa de crescimento de vendas anuais de mais de 50% nos últimos três anos. Ding acredita que Zhuhai pode se tornar um polo de logística, um altiplano de serviços modernos e um novo portão conectando os mercados chineses e estrangeiros.

Guo Yonghang, secretário do Comitê do Partido Municipal de Zhuhai, afirmou que, para estreitar a cooperação com Macau, Zhuhai não somente providenciou suporte de políticas e expandiu áreas de cooperação, mas também fez maiores esforços para desenvolver indústrias emergentes, planejando construir uma cooperação profunda entre Guangdong e Macau.

Como uma área importante para a cooperação entre Macau e Zhuhai, a Zona de Livre Comércio Hengqin de Zhuhai em dez anos de desenvolvimento acumulou 440 conquistas em inovação de sistemas. O PIB da Zona agora cresce a uma taxa média anual de 64%.

No momento, a cooperação com Shenzhen continua a impulsionar o crescimento de Zhuhai. "Zhuhai toma a iniciativa de assumir a transferência dos recursos industriais de Shenzhen, promover o fluxo de fatores de alto nível para construir um moderno sistema industrial de competitividade internacional", disse Guo.

FONTE The Information Office of Zhuhai Municipality

