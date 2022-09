42Gears annonce la prise en charge du jour zéro pour iOS 16 et iPadOS 16 en prévision de la sortie de la nouvelle version

Les clients de 42Gears peuvent continuer à gérer leurs appareils iOS et iPasOS mis à niveau en utilisant sa suite MDM

FREMONT, Calif., 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- 42Gears a annoncé aujourd'hui que tous ses produits sont prêts à offrir une prise en charge du jour zéro pour iOS 16 et iPadOS 16. Après la sortie de la nouvelle version le 12 septembre, les administrateurs informatiques pourront continuer à surveiller et à sécuriser leurs iPhones et iPads mis à niveau sans effort en utilisant SureMDM, la solution phare de gestion des appareils mobiles de 42Gears.

La dernière version d'iOS et d'iPadOS, la version 16, comporte des fonctionnalités supplémentaires, quelques ajustements mineurs et des modifications qui amélioreront les performances et l'expérience globale des appareils Apple. Pour maintenir sa position et s'aligner sur la dernière version, 42Gears est prêt à aider les clients du monde entier à gérer leurs appareils iOS et iPadOS grâce à sa solution de gestion des appareils de pointe.

« Nous voulons soutenir nos clients à chaque étape du processus. En fournissant une prise en charge du jour zéro pour iOS 16 et iPadOS 16, nous veillons à ce que nos clients ne se posent pas de questions avant de procéder à cette mise à jour. Nos produits fonctionneront aussi bien après la mise à niveau qu'aujourd'hui. Comme les administrateurs informatiques ont beaucoup à faire, nous voulons leur faciliter un peu la vie en garantissant activement que la nouvelle version sera prise en charge par la solution de gestion des appareils qu'ils utilisent », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur de l'exploitation de 42Gears .

Les clients peuvent télécharger et installer iOS 16 et iPadOS 16 depuis les paramètres de leurs iPhones et iPads ou utiliser SureMDM pour installer la dernière mise à jour sur tous leurs appareils. « Notre approche tournée vers le client nous incite toujours à suivre les tendances les plus récentes et à aider nos clients à optimiser leurs avantages. Nous sommes impatients de voir les changements qu'iOS 16 et iPadOS 16 apporteront à l'espace MDM. », a conclu Prakash.

Pour en savoir plus sur la prise en charge du jour zéro de 42Gears pour iOS 16 et iPadOS 16, veuillez cliquer ici .

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion unifiée des terminaux, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer tous les terminaux commerciaux. Les produits 42Gears prennent en charge les appareils appartenant à l'entreprise ainsi qu'aux employés, conçus sur les plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Linux, Wear OS, de réalité virtuelle et de l'Internet des objets. Plus de 18 000 clients, dans plus de 115 pays, font confiance aux produits 42Gears. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears Mobility Systems