42Gears et Newland EMOA concluent un partenariat stratégique visant à simplifier la gestion des appareils mobiles pour la gamme de produits Speedata de Newland

BANGALORE, Inde, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- 42Gears et Newland EMOA ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique visant à simplifier la numérisation des entreprises. Ce partenariat permettra à Newland EMOA de fournir à ses clients une solution de gestion des appareils mobiles de classe mondiale pour sa gamme de produits Speedata de Newland et donnera à 42Gears l'occasion de travailler avec un partenaire de premier plan dans la fabrication de dispositifs d'identification automatique et de capture de données (AIDC) pour accroître la notoriété de la marque dans la région EMOA.

42Gears est un fournisseur de solutions de gestion unifiée des points d'extrémité de premier plan, reconnu par Gartner, connu pour ses solutions robustes et fiables qui aident les entreprises à gérer tous les types d'appareils, quel que soit leur système d'exploitation. Par ailleurs, la technologie de gestion des objets (TMT) de 42Gears permet aux entreprises de gérer les périphériques et autres points d'extrémité professionnels non traditionnels à partir de la même console utilisée pour la gestion, la surveillance et la sécurisation des appareils mobiles.

Speedata de Newland est une gamme de périphériques stellaires qui se concentre sur la mobilité. Grâce à une innovation active et à de nouveaux appareils compatibles 5G, Speedata de Newland propose des ordinateurs mobiles et des tablettes qui renforcent l'autonomie de l'utilisateur final. Qu'il s'agisse d'un ordinateur mobile avec un clavier ou d'une tablette 10 pouces entièrement tactile, il existe assurément un appareil pour répondre à tous les besoins.

Basé aux Pays-Bas, Newland EMOA est un acteur de premier plan dans le secteur de l'AIDC. La société crée des dispositifs de capture et de collecte de données 1D et 2D accessibles aux entreprises de toutes formes et de toutes tailles. Outre sa gamme de produits Speedata, elle propose des scanners fixes et portatifs, des ordinateurs mobiles, des micro kiosques et des tablettes, ainsi que des moteurs de scan OEM sous la marque Newland et des vêtements sous sa marque Nwear.

Grâce à ce partenariat, les clients de Newland EMOA auront désormais accès à un logiciel de gestion qui leur permettra d'avoir un meilleur contrôle sur leurs appareils, et 42Gears va étendre sa présence dans la région EMOA.

« De nos jours, les entreprises clientes ne cherchent pas seulement à gérer et à surveiller les smartphones. La portée de la gestion des appareils mobiles (MDM) a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Nous comprenons combien il est important de pouvoir avoir une vision unique de tous les terminaux de l'entreprise, quel que soit le type d'appareil. Notre partenariat avec Newland EMOA est une nouvelle étape importante dans cette direction", a expliqué Onkar Singh, cofondateur et PDG de 42Gears.

Sebastian Weides, chef de produit senior (PDA et CIT) chez Newland EMOA, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec 42Gears. C'est un partenaire idéal pour apporter une gestion des appareils d'entreprise de classe mondiale à notre gamme de produits Speedata de Newland. Grâce à 42Gears, nous pouvons désormais proposer un outil dont nos clients ont besoin pour gérer nos appareils tout au long de leur vie, du déploiement à la maintenance et à l'entretien des appareils. »

À propos de 42Gears

42Gears est un leader dans la gestion de la mobilité d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Disponibles sur le cloud et sur site, les produits de 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de mobile et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité du personnel de première ligne et l'efficacité des équipes de développement logiciel. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

À propos de Newland

Newland EMOA simplifie la numérisation. Acteur majeur du secteur mondial de l'AIDC, nous créons des dispositifs de capture et de collecte de données 1D et 2D accessibles aux entreprises de toutes formes et tailles. Chez Newland, nous créons nos produits à partir de zéro. Notre gamme de produits se compose de scanners fixes et portatifs, d'ordinateurs mobiles, de micro kiosques et de tablettes, ainsi que de moteurs de numérisation OEM. Tous ces produits sont basés sur notre technologie d'image UIMG et notre puce décodeur 2D. Avec une gamme complète de produits, de l'ordinateur de poche à l'ordinateur mobile en passant par l'ordinateur intégré, Newland est en mesure de vous fournir précisément ce dont vous avez besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.newland-id.com .

Pour en savoir plus sur 42Gears, rendez-vous sur le site www.42gears.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

SOURCE 42Gears