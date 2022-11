42Gears lança SureMDM Hub Cloud para provedores de serviços gerenciados

A plataforma SureMDM Hub Cloud ajuda os provedores de serviços gerenciados a oferecer uma solução MDM multitenant, reduzindo, ao mesmo tempo, a complexidade da implementação e os custos operacionais.

BENGALURU, Índia, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A 42Gears tem o prazer de anunciar o lançamento da SureMDM Hub Cloud para provedores de serviços gerenciados (MSPs). Esse lançamento aumenta a já bem-sucedida oferta SureMDM Hub On-Premise.

A SureMDM Hub permite que os parceiros da 42Gears ofereçam serviços de gerenciamento de dispositivos móveis seguros e escaláveis a seus clientes a partir de uma configuração de servidor único com suporte multitenant. A SureMDM Hub Cloud agora torna isso ainda mais fácil. "Com a SureMDM Hub Cloud, nossos parceiros podem gerenciar vários clientes sem ter de se preocupar com hospedagem, manutenção ou com o custo inicial de configuração", disse Prakash Gupta, cofundador e diretor de tecnologia da 42Gears.

Benefícios da SureMDM Hub:

Gerenciamento multitenant: gerencie vários clientes a partir de um único console de administração, mantendo, ao mesmo tempo, os dados de cada cliente separados.

Economia de custos: comece com a versão Cloud sem nenhum custo de configuração.

Gerenciamento de licenças: aloque, gerencie e modifique licenças de forma centralizada para cada locatário.

Personalização: personalize a marca para o administrador da SureMDM Hub e console do cliente.

Segurança: recursos líderes do setor para segurança, configuração, personalização e controle de acesso.

Acesso com Single Sign-On (SSO): tenha a conveniência de acessar e manter várias contas de clientes usando uma única credencial de acesso.

Licenciamento de vários níveis: suporte a vários tipos de licença na mesma instância da SureMDM para que os clientes possam escolher o nível de licença que atenda a suas necessidades.

"Nosso objetivo com a oferta SureMDM Hub Cloud é oferecer a nossos parceiros a flexibilidade para gerenciar vários clientes a partir de um único console de administração a um custo mais baixo", concluiu Prakash.

A SureMDM Hub Cloud é ideal para parceiros que desejam implementação rápida com custos iniciais mínimos ao estabelecer ambientes multitenant, enquanto a SureMDM Hub On-Premise está disponível para parceiros que necessitam maior controle sobre o ambiente de hospedagem.

Se tiver interesse em se tornar um parceiro da 42Gears ou quiser saber mais sobre a SureMDM Hub, escreva para [email protected].

Sobre a 42Gears

A 42Gears é líder em gestão de mobilidade empresarial, oferecendo soluções de ponta que visam transformar o local de trabalho digital. Fornecidos na nuvem e na empresa, os produtos 42Gears são compatíveis com todos os principais sistemas operacionais móveis e computacionais, permitindo que as equipes de TI e DevOps melhorem a produtividade dos profissionais de linha de frente e a eficiência das equipes de desenvolvimento de software. Os produtos 42Gears são utilizados por mais de 18 mil clientes em vários setores em mais de 115 países e estão disponíveis para compra por meio de uma rede global de parceiros. Para mais informações, acesse https://www.42gears.com.

