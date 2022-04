42Gears met la barre plus haut en matière de sécurité des entreprises avec CamLock

Un fournisseur mondial de solutions MDM comble une importante faille dans la sécurité des données grâce à sa solution intelligente de blocage des caméras

BANGALORE, Inde , 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans le but d'une percée majeure afin d'aider les organisations à mieux sécuriser les informations commerciales sensibles et exclusives, 42Gears a lancé une solution intelligente de blocage des caméras : CamLock. 42Gears est un fournisseur de solutions de gestion des appareils mobiles de premier plan qui aide les entreprises à gérer, surveiller et sécuriser tous leurs terminaux professionnels par le biais d'une console unique. Récemment, 42Gears a également reçu une mention honorable pour sa technologie révolutionnaire de gestion des objets dans le rapport Magic Quadrant de Gartner concernant les outils UEM.

Avec CamLock, la société a réussi à répondre à un problème majeur auquel les entreprises sont confrontées depuis des années, en plaçant la barre de la sécurité des données encore plus haut. La solution est conçue pour empêcher les pirates et les concurrents d'accéder aux informations critiques de l'entreprise en utilisant l'appareil photo d'un téléphone.

CamLock offre un moyen de prévenir les fuites de données qui passent souvent inaperçues parce qu'elles ne sont pas intentionnelles ou qu'elles se produisent par le biais d'un moyen que les entreprises ne contrôlent pas directement, comme les téléphones des employés ou des visiteurs. Camlock peut restreindre l'accès aux caméras Android en fonction de l'activité d'une personne, de son emplacement et/ou de l'heure de la journée.

« Les violations de données représentent aujourd'hui une préoccupation majeure. Et bien que la plupart des entreprises disposent de politiques de sécurité visant à restreindre le partage des données et à empêcher les informations critiques de circuler à l'extérieur de l'organisation, l'éventualité d'une fuite de données par des moyens qui ne sont pas surveillés par les entreprises, comme les appareils photo des smartphones, ne peut plus être ignorée », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur d'exploitation de 42Gears. « C'est la faille que CamLock comble. Le système est conçu pour permettre aux organisations de bloquer ou de débloquer facilement les caméras des téléphones lorsque les employés ou des visiteurs entrent ou quittent les locaux de l'entreprise. Et le meilleur, c'est qu'il peut aussi être facilement intégré aux systèmes de gestion des visiteurs ou des présences. »

Selon 42Gears, bien que la solution puisse être utilisée dans tous les marchés verticaux, le gouvernement, l'armée et les entreprises des secteurs de la santé, de la pharmacie, de la banque, de l'automobile et de la vente au détail sont ceux qui en bénéficieront le plus. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de CamLock, veuillez cliquer ici .

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions UEM, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer les terminaux d'entreprise construits sur des plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, VR, IoT et Linux. Les produits 42Gears sont utilisés dans divers secteurs d'activité et bénéficient de la confiance de plus de 18 000 clients dans plus de 115 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.42gears.com .

