42Gears nombrada "empresa visionaria" en el Cuadrante Mágico de Gartner

Puntos finales como máquinas de punto de venta, impresoras en red y auriculares Bluetooth, que no operan en sistemas operativos estándares, mediante una puerta de enlace IdC que aloja un agente UEM, pueden también gestionarse mediante su Things Management Technology (TMT). La plataforma también soporta las API Windows Autopilot y Microsoft Graph para gestionar aplicaciones O365 a través de Intune MAM.

"Siendo reconocidos como la única empresa visionaria en el Cuadrante Mágico de Gartner para Herramientas de Gestión Unificada de Puntos Finales 2019, creemos que nuestro enfoque ayuda a las compañías no solo a superar los retos que están afrontando actualmente, sino también a sentirse protegidas en el futuro, mientras desplegamos las últimas tecnologías", dijo Onkar Singh, fundador y consejero delegado de 42Gears Mobility Systems. "La innovación es una forma de vida en 42Gears, un espíritu que impulsa todo lo que hacemos y una motivación para desarrollar mejores productos. Recientemente lanzamos la Things Management Technology que esperamos que revolucione la manera en que las empresas ven la gestión de puntos finales".

A principios de este año, 42Gears también fue reconocida como la Elección del Cliente de Gartner para Herramientas de Gestión Unificada de Puntos Finales.

Dado que las organizaciones se están percatando de la necesidad de pasar de utilizar una combinación de soluciones CMT y EMM a una completa herramienta UEM, 42Gears está dispuesta a dejar huella con una plataforma centrada en el usuario que ahora puede ayudar a gestionar puntos finales "no tan inteligentes", además de smartphones, ordenadores, portátiles, dispositivos portátiles resistentes y de bolsillo.

Emisor: Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Chris Silva et al., 6 August 2019

