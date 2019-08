42Gears nomeada "Visionária" no Quadrante Mágico da Gartner de 2019 na categoria ferramentas de gerenciamento unificado de endpoints

Endpoints tais como máquinas de POS, impressoras de rede e fones de ouvido Bluetooth, que não funcionam em sistemas operacionais padrão, através de um gateway de IoT hospedando um agente de UEM, também podem ser gerenciados com Tecnologia de Gerenciamento das Coisas (TMT – Things Management Technology). A plataforma também dá suporte ao Windows Autopilot e a APIs do Microsoft Graph para gerenciar aplicativos do O365 através do MAM do Intune.

"Por nossa empresa ser reconhecida como única "Visionária" no Quadrante Mágico da Gartner de 2019 na categoria ferramentas de gerenciamento unificado de endpoints, acreditamos que nosso método ajuda as empresas a superar os desafios que enfrentam atualmente e também assegura que se sintam protegidas no futuro, ao adotar tecnologias mais novas", disse o fundador e presidente-executivo da 42Gears Mobility Systems, Onkar Singh. "A inovação é um modo de vida na 42Gears, um espírito que conduz tudo o que fazemos e uma motivação para desenvolver melhores produtos. Recentemente, lançamos a Tecnologia de Gerenciamento das Coisas, que, esperamos, irá revolucionar a maneira com que as empresas veem o gerenciamento de endpoints".

No início deste ano, a 42Gears também foi reconhecida como a Escolha dos clientes da Gartner Peer Insights na categoria ferramentas de gerenciamento unificado de endpoints.

As organizações percebem a necessidade de fazer a mudança da combinação de soluções de CMT e EMM para uma ferramenta completa de UEM e, por isso, a 42Gears está destinada a deixar sua marca como uma plataforma centrada no usuário, que agora pode ajudar a gerenciar endpoints "não tão inteligentes", além de smartphones, computadores, laptops, dispositivos portáteis reforçados e acessórios tecnológicos (wearables).

Fonte: Quadrante Mágico da Gartner para ferramentas de gerenciamento unificado de endpoints (Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools), Chris Silva et al., 6 de agosto de 2019.

Aviso de isenção

A Gartner não endossa qualquer fornecedora, produto ou serviço apresentados em suas publicações de pesquisa e não aconselha usuários de tecnologia a escolher apenas as fornecedoras com as mais altas classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as obrigações, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito particular.

