450 equipes de 60 países participando da Competição de Robótica MakeX de 2019, tornando-a uma das 3 principais competições STEAM do mundo

O programa da competição MakeX da Temporada 2020 foi lançado durante a cerimônia de abertura. O tema da temporada 2020 será Visão do Futuro, e a competição será dividida em cinco programas de acordo com a faixa etária. São eles: MakeX Inspire; MakeX Spark-Future Home; MakeX Starter-Smart Links; MakeX Challenge-Intelligent innovator; e MakeX Premier-Ultimate Warrior. O novo programa MakeX Inspire terá como foco crianças entre 4-7 anos de idade, e o MakeX Premier terá como foco estudantes universitários no sistema.

No último ano, a Competição de Robótica MakeX varreu 6 continentes com 60 países e 150 cidades, atraindo mais de 10.000 equipes que se registraram para a competição. A Final adotou um cenário com tema inspirado em IA no estádio de 30.000 m2, e o espaço de Carnaval IA fora do estádio foi outro local de apelo onde entusiastas de tecnologia podem se demorar por horas.

Um participante vietnamita, depois de dias de aprendizagem e treinamento, começou a perceber as boas qualidades em colegas de equipe: "Embora ainda tenhamos diferentes opiniões, sempre nos ouvimos para fazer melhor". Um participante chileno declarou: "Nós rimos, nós aprendemos, nós nos estressamos e, finalmente, nos divertimos muito!"

Durante 3 anos de crescimento exponencial, a Competição de Robótica MakeX está se tornando uma plataforma intercultural internacionalmente reconhecida, onde os participantes podem trocar ideias, promover a tecnologia, comunicar-se por meio de competição e trabalho e equipe, além de desenvolver a criatividade. A MakeX vai manter seu ímpeto de crescer a fim de proporcionar um maior palco para mais participantes globais nos próximos anos.

Sobre a MakeX Robotics Competition

A MakeX é uma plataforma de competição internacional para eventos de robótica que visam a estimular a paixão do público para criar, explorar e trocar experiências por meio de eventos como a Competição de Robótica, o Carnaval STEAM, etc. Originada na China, a MakeX está comprometida em promover a educação STEAM, a cultura de competição em robótica e atrair adolescentes de todo o mundo para participar da competição.

