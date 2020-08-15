48-е место среди самых дорогостоящих брендов Китая: стоимость ТМ Shanghai Electric превысила 105 млрд юаней

News provided by

Shanghai Electric

Aug 15, 2020, 08:30 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 15 августа 2020 г. /PRNewswire/ --5 августа состоялась презентация официального рейтинга "500 самых дорогостоящих брендов Китая-2020", составленного World Brand Conference. Компания Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего, промышленного оборудования и сервисов интеграции, заняла в этом рейтинге 48-е место. Столь впечатляющий результат стал возможным благодаря повышению оценочной стоимости торговой марки на 30%: по сравнению с показателями 2019 года, бренд Shanghai Electric подорожал на 105,637 млрд юаней, став безусловным лидером в китайской энергетической отрасли.

Компния Shanghai Electric, история которой уходит корнями в далекий 1902 год, сегодня является мощным источником промышленных инноваций как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Следуя комплексной трехэтапной стратегии, группе удалось достичь заметного коммерческого роста. По сравнению с прошлогодними показателями, валовый доход компании вырос на 26%, чистая прибыль, относимая на счет акционеров материнской компании, - на 24,83%, а число новых заказов - на 30,6%. Все эти цифры являются рекордными для Shanghai Electric и свидетельствуют о растущей ценности бренда, в основу которого положены первоклассные инновации и высококачественные промышленные продукты.

В долгосрочной перспективе компания Shanghai Electric рассматривает формирование международно узнаваемого бренда как один из основополагающих факторов расширения масштабов своего присутствия за рубежом. Чтобы дать толчок развитию собственной торговой марки на ближайшие 3-5 лет, Shanghai Electric стремится обеспечить себе статус предприятия международного класса, выделяя значительные ресурсы на социальный прогресс, создание открытых инноваций и внедрение передовой практики в области охраны окружающей среды, здоровья и труда. От участия в отраслевой выставке в немецком Ганновере до встречи с потенциальными бизнес-партнерами на Всемирном энергетическом конгрессе в Дубае - компания непрерывно ищет пути к углублению сотрудничества с организациями мирового класса, оказанию положительного влияния на отрасль и решению самых насущных энергетических проблем мира.

Негативное влияние масштабного производства электроэнергии на окружающую среду является пагубным последствием прогресса человечества. Однако команда Shanghai Electric уверена, что этот ущерб может быть сведен к минимуму за счет передовых методов мониторинга и управления, хотя для этого и могут потребоваться весьма кардинальные перемены.  Результатом смещения фокуса группы в сторону возобновляемых источников энергии стал рекордный 51% рост выручки в период с 2018 по 2019 год. Для сравнения, для тепловой энергии за тот же период этот показатель составил всего 8,4%. Стремление к экологической устойчивости в сочетании с желанием формировать позитивный имидж бренда на международной арене сделали экологическую сознательность и "зеленую" политику фундаментом для стратегии развития торговой марки Shanghai Electric. Наглядным подтверждением этому служит прогресс, достигнутый компанией в реализации масштабной внутренней инициативы "SEC-LOVE", благодаря которой свыше 80% аффилированных предприятий группы на сегодняшний день отвечают требованиям стандарта ISO 14001 "Система мер по охране окружающей среды".

Концепция "Сделано в Китае-2025" положена в основу общенациональной китайской стратегии по разработке и производству высококачественных продуктов и сервисов с использованием передовых международных инноваций. Shanghai Electric стремится быть лидером в вопросах реформирования имиджа товаров, сделанных в Китае, а повышение качества жизни представителей местных сообществ, в которых компания осуществляет свою деятельность, - одна из главных целей стратегии корпоративной социальной ответственности, для достижения которой необходимы энергетические инновации мирового класса.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.shanghai-electric.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com

SOURCE Shanghai Electric

Also from this source

Com um valor de marca de mais de 105 bilhões de yuans, Shanghai...

Con un valor de marca de más de 105 mil millones de yuanes,...

Explore

More news releases in similar topics