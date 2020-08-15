48-е место среди самых дорогостоящих брендов Китая: стоимость ТМ Shanghai Electric превысила 105 млрд юаней

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 15 августа 2020 г. /PRNewswire/ --5 августа состоялась презентация официального рейтинга "500 самых дорогостоящих брендов Китая-2020", составленного World Brand Conference. Компания Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего, промышленного оборудования и сервисов интеграции, заняла в этом рейтинге 48-е место. Столь впечатляющий результат стал возможным благодаря повышению оценочной стоимости торговой марки на 30%: по сравнению с показателями 2019 года, бренд Shanghai Electric подорожал на 105,637 млрд юаней, став безусловным лидером в китайской энергетической отрасли.

Компния Shanghai Electric, история которой уходит корнями в далекий 1902 год, сегодня является мощным источником промышленных инноваций как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Следуя комплексной трехэтапной стратегии, группе удалось достичь заметного коммерческого роста. По сравнению с прошлогодними показателями, валовый доход компании вырос на 26%, чистая прибыль, относимая на счет акционеров материнской компании, - на 24,83%, а число новых заказов - на 30,6%. Все эти цифры являются рекордными для Shanghai Electric и свидетельствуют о растущей ценности бренда, в основу которого положены первоклассные инновации и высококачественные промышленные продукты.

В долгосрочной перспективе компания Shanghai Electric рассматривает формирование международно узнаваемого бренда как один из основополагающих факторов расширения масштабов своего присутствия за рубежом. Чтобы дать толчок развитию собственной торговой марки на ближайшие 3-5 лет, Shanghai Electric стремится обеспечить себе статус предприятия международного класса, выделяя значительные ресурсы на социальный прогресс, создание открытых инноваций и внедрение передовой практики в области охраны окружающей среды, здоровья и труда. От участия в отраслевой выставке в немецком Ганновере до встречи с потенциальными бизнес-партнерами на Всемирном энергетическом конгрессе в Дубае - компания непрерывно ищет пути к углублению сотрудничества с организациями мирового класса, оказанию положительного влияния на отрасль и решению самых насущных энергетических проблем мира.

Негативное влияние масштабного производства электроэнергии на окружающую среду является пагубным последствием прогресса человечества. Однако команда Shanghai Electric уверена, что этот ущерб может быть сведен к минимуму за счет передовых методов мониторинга и управления, хотя для этого и могут потребоваться весьма кардинальные перемены. Результатом смещения фокуса группы в сторону возобновляемых источников энергии стал рекордный 51% рост выручки в период с 2018 по 2019 год. Для сравнения, для тепловой энергии за тот же период этот показатель составил всего 8,4%. Стремление к экологической устойчивости в сочетании с желанием формировать позитивный имидж бренда на международной арене сделали экологическую сознательность и "зеленую" политику фундаментом для стратегии развития торговой марки Shanghai Electric. Наглядным подтверждением этому служит прогресс, достигнутый компанией в реализации масштабной внутренней инициативы "SEC-LOVE", благодаря которой свыше 80% аффилированных предприятий группы на сегодняшний день отвечают требованиям стандарта ISO 14001 "Система мер по охране окружающей среды".

Концепция "Сделано в Китае-2025" положена в основу общенациональной китайской стратегии по разработке и производству высококачественных продуктов и сервисов с использованием передовых международных инноваций. Shanghai Electric стремится быть лидером в вопросах реформирования имиджа товаров, сделанных в Китае, а повышение качества жизни представителей местных сообществ, в которых компания осуществляет свою деятельность, - одна из главных целей стратегии корпоративной социальной ответственности, для достижения которой необходимы энергетические инновации мирового класса.

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