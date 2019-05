4D annonce sa participation à la conférence Neuro4D à Francfort, Allemagne

LEEDS, Angleterre, le 13 mai 2019 /PRNewswire/ -- 4D pharma plc (AIM : DDDD), à la tête du développement de biothérapeutiques vivants, a annoncé ce jour sa participation à la conférence Neuro4D qui aura lieu à Francfort, en Allemagne, les 13 et 14 mai 2019.

L'équipe R&D de 4D présentera un exposé par affiches intitulé « Gut microbiome-derived bacterial strains have the ability to modulate neuroinflammation and neurodegeneration in Parkinson's Disease models » (Les souches bactériennes issues du microbiome intestinal ont la capacité de moduler la neuroinflammation et la neurodégénération sur des modèles de la maladie de Parkinson) s'appuyant sur des données précliniques des candidats-médicaments MRx0005 et MRx0029.

Ces deux candidats biothérapeutiques vivant à souche unique ont été sélectionnés à l'aide de la plateforme propriétaire MicroRx® de 4D. Ils agissent de manière différente mais complémentaire dans la maladie de Parkinson. Le MRx0005 a manifesté des effets neuroprotecteurs dans la réduction de la neuroinflammation in vitro et le MRx0029 a démontré sa capacité protectrice contre la perte de neurones dopaminergiques (les neurones produisant la dopamine), dans un modèle préclinique aux normes de l'industrie.

Alex Stevenson, chef des affaires scientifiques chez 4D, a commenté : « Nous sommes ravis de constater de tels effets neuroprotecteurs dans des modèles précliniques de la maladie de Parkinson. Notre objectif est de développer une nouvelle gamme de médicaments bien tolérés, agissant sur les principales pathologies de la maladie, qui non seulement en freinent la progression, mais la font reculer. »

Le Dr Anna Ettorre, principale immunologiste et chef d'équipe chez 4D pharma, présentera un exposé sur le même thème, intitulé « From Screening to Pre-Clinical Efficacy of Microbiome-Derived Bacterial Strains that Modulate Neuroinflammatory and Neurodegenerative Processes in Parkinson's Disease models » (Du dépistage à l'efficacité préclinique des souches bactériennes issues du microbiome modulant les processus neuroinflammatoires et neurodégénératifs sur des modèles de la maladie de Parkinson) lors du symposium Keystone aux États-Unis le 19 juin prochain, ayant pour thème : « Les maladies neurodégénératives : nouvelles approches et opportunités thérapeutiques ».

À propos de 4D

Fondée en février 2014, la société 4D est un leader mondial du développement de biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice et émergente, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries grâce à une compréhension approfondie de la fonction et des mécanismes. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain. 4D mène actuellement trois études cliniques, une étude de phase II sur le Blautix dans le syndrome du côlon irritable, une étude combinée de phase I/II sur le MRx0518 en association au Keytruda® dans les tumeurs solides et une étude de phase I sur le MRx0518 comme thérapie néo-adjuvante chez les patients atteints de tumeurs solides. D'autres programmes ciblés portent sur des domaines thérapeutiques tels que l'asthme et les maladie du SNC.

À propos de la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement le système moteur. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent une déficience en dopamine car certaines de leurs cellules nerveuses (les neurones dopaminergiques), situées dans la partie du cerveau dénommée substantia nigra, qui les fabriquent sont mortes. La dopamine joue un rôle vital dans la régulation de la motricité corporelle. La déficience en dopamine est à l'origine de nombreux symptômes dans la maladie de Parkinson. Au début de la maladie, les symptômes les plus caractéristiques sont les tremblements, la rigidité, la lenteur de mouvements et la difficulté à marcher. Des troubles de la pensée et comportementaux peuvent également se produire. La démence devient fréquente dans les stades avancés de la maladie. La maladie de Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative liée à l'âge la plus répandue après la maladie d'Alzheimer. On estime entre sept et 10 millions le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson dans le monde.

