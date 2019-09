4D pharma plc: Publicación de los datos de los programas de enfermedades neurodegenerativas

4D pharma anuncia la publicación de datos que destacan las propiedades neuroprotectoras de MRx0005 y MRx0029

LEEDS, Inglaterra, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- 4D pharma plc ("la compañía" o "4D") (AIM: DDDD), una compañía farmacéutica que ha dirigido el desarrollo de Live Biotherapeutics, anunció hoy la publicación de un documento que destaca la capacidad de MRx0005 y MRx0029 para modular los procesos neuroinflamatorios y neurodegenerativos in vitro.

El documento titulado 'In vitro characterisation of gut microbiota-derived bacterial strains with neuroprotective properties' (Ahmed et al.) se ha publicado en Frontiers in Cellular Neuroscience.

Por medio de un panel de control de variantes de bacterias intestinales que utilizan la plataforma de la compañía MicroRx®, los investigadores de 4D han identificado dos variantes únicas de candidatos Live Biotherapeutic, MRx0005 (Parabacteroides distasonis) y MRx0029 (Megasphaera massiliensis), con efectos potentes en la capacidad de neuroinflamación y antioxidante intrínseca. MRx0029 además se ha mostrado en las propiedades neuroprotectoras e inducción de un fenotipo maduro en células neuronales no diferenciadas. El equipo ha logrado asociar muchos de los efectos observados con ácidos grasos específicos de cadena corta producidos por las bacterias.

La compañía ha presentado anteriormente datos adicionales que demuestran la eficacia de MRx0029 y MRx0005 en el modelo MPTP de enfermedad de Parkinson.

El doctor Alex Stevenson, responsable científico de 4D, comentó: "Las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, son áreas de necesidades médicas no cumplidas que normalmente han sido complicadas dentro de la industria farmacéutica. Live Biotherapeutics de una sola variante presentan una oportunidad como terapias modificadoras de la enfermedad para cambiar de forma fundamental la forma en la que estos pacientes reciben tratamiento".

Y añadió: "Al tiempo que llevamos a cabo un progreso clínico bueno junto a nuestros principales programas de cáncer, asma y enfermedad gastrointestinal, nuestros científicos siguen produciendo una investigación de nivel mundial para identificar a la próxima generación de Live Biotherapeutics".

Existe una copia del documento disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00402/full

Acerca de 4D

Fundada en febrero de 2014, 4D es líder mundial en el desarrollo de Live Biotherapeutics, una clase de fármacos nueva y emergente definida por la FDA como producto biológico que contiene un organismo vivo, como una batería, que es aplicable a la prevención, tratamiento o cura de la enfermedad. 4D ha desarrollado una plataforma propia, MicroRx, que identifica de forma racional Live Biotherapeutics basándose en un conocimiento profundo de la función y el mecanismo. Los productos Live Biotherapeutic de 4D se suministran de forma oral para las variantes únicas de bacterias que se encuentran de forma natural en los intestinos humanos sanos. La compañía cuenta con cuatro ensayos clínicos en progreso, denominados ensayo clínico en Fase II de Blautix en síndrome de intestino irritable, ensayo en Fase I/II de MRx0518 en combinación con KEYTRUDA® (pembrolizumab) en tumores sólidos, ensayo en Fase Ib de MRx0518 en casos neoadyuvantes para pacientes con tumores sólidos y ensayo en Fase I/II de MRx-4DP0004 en asma. Otros de los programas centrados incluyen áreas de enfermedad como la enfermedad CNS.

Si desea más información consulte la página web https://www.4dpharmaplc.com/

https://www.4dpharmaplc.com/



