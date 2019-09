4D Pharma plc : publication des données du Programme sur les maladies neurodégénératives

4D Pharma annonce la publication de données soulignant les propriétés neuroprotectrices du MRx0005 et du MRx0029

LEEDS, Angleterre, 23 septembre 2019 /PRNewswire/ -- 4D Pharma plc (la « Société » ou « 4D ») (AIM : DDDD), laboratoire pharmaceutique à la tête du développement de produits biothérapeutiques vivants, a annoncé aujourd'hui la publication d'un rapport soulignant la capacité du MRx0005 et du MRx0029 à moduler les processus neuro-inflammatoires et neurodégénératifs in vitro.

Le rapport intitulé « In vitro characterisation of gut microbiota-derived bacterial strains with neuroprotective properties » (Caractérisation in vitro des souches microbiennes dérivées du microbiote intestinal - Ahmed et al.) est publié dans la revue Frontiers in Cellular Neuroscience.

En examinant un ensemble de souches de bactéries intestinales à l'aide de la plateforme MicroRx® de la Société, les chercheurs de 4D ont identifié deux candidats biopharmaceutiques vivants à souche unique, le MRx0005 (Parabacteroides distasonis) et le MRx0029 (Megasphaera massiliensis), avec de puissants effets sur la neuroinflammation et la capacité antioxydante intrinsèque. Le MRx0029 a aussi affiché des propriétés neuroprotectrices et inclut un phénotype mature dans des cellules neuronales non différenciées. L'équipe est parvenue à associer nombre des effets observés avec les acides gras à chaîne courte spécifiques produits par la bactérie.

La Société a déjà présenté des données additionnelles démontrant l'efficacité du MRx0029 et du MRx0005 dans les modèles MPTP de la maladie de Parkinson.

Le Dr Alex Stevenson, directeur scientifique chez 4D, a commenté : « Les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, sont des domaines dans lesquels de nombreux besoins ne sont pas satisfaits et qui représentent depuis longtemps des défis pour l'industrie pharmaceutique. Les produits biothérapeutiques vivants à souche unique constituent une possibilité de traitement en agissant sur l'évolution des maladies pour profondément changer la manière dont les patients sont soignés. »

Il a ajouté : « Alors que nous réalisons de belles avancées cliniques avec nos programmes phares sur le cancer, l'asthme et les maladies gastro-intestinales, nos scientifiques continuent de mener des recherches de premier ordre afin d'identifier la prochaine génération de produits biopharmaceutiques vivants. »

Vous trouverez une copie du rapport ici : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00402/full

À propos de 4D



Fondée en février 2014, la société 4D est un leader mondial du développement de produits biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice et émergente, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme propriétaire, MicroRx, qui identifie de façon rationnelle les produits biothérapeutiques vivants grâce à une compréhension approfondie de la fonction et des mécanismes. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain. 4D mène actuellement quatre études cliniques, une étude de phase II sur le Blautix dans le syndrome du côlon irritable, une étude combinée de phase I/II sur le MRx0518 en association avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) dans les tumeurs solides, une étude de phase Ib sur le MRx0518 comme thérapie néo-adjuvante chez les patients atteints de tumeurs solides et une étude de phase I/II du MRx-4DP0004 chez des patients asthmatiques. D'autres programmes ciblés portent sur des domaines thérapeutiques tels que les maladies du SNC.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.4dpharmaplc.com/

Related Links

https://www.4dpharmaplc.com/



SOURCE 4D pharma plc