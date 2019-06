4D Présente l'étude combinée du MRx0518 au congrès de l'ASCO 2019 à Chicago, États-Unis

LEEDS, Angleterre, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- 4D pharma plc (AIM : DDDD), laboratoire pharmaceutique à la tête du développement de biothérapeutiques vivants, a annoncé aujourd'hui la présentation d'une affiche détaillant son étude clinique de phase I/II du MRx0518 en association avec KEYTRUDA® chez les patients atteints de tumeurs solides dont le traitement préalable anti-PD-1 a échoué, lors du 55e congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, aux États-Unis. L'ASCO est l'une des conférences les plus importantes du domaine de l'oncologie clinique, qui accueille près de 39 000 professionnels de l'oncologie du monde entier pour débattre des modalités de traitements de pointe, des nouvelles thérapies et des polémiques actuelles du secteur.

L'affiche décrit le mécanisme d'action proposé du MRx0518 et les données précliniques ainsi que des informations concernant l'étude de phase I/II qui recrute actuellement des patients. Cette étude clinique se déroule au centre de lutte anticancer MD Anderson de l'université du Texas dans le cadre de la collaboration clinique de 4D avec Merck & Co., Inc., (connue sous le nom de MSD hors États-Unis et Canada). L'affiche a été présentée le samedi 1er juin au cours de la session « Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology »(immunothérapie développementale et immunobiologie tumorale) (affiche numéro TPS2670). Le principal auteur de l'affiche est le Dr Shubham Pant, M.D., du Centre médical MD Anderson au Texas.

Alex Stevenson, conseiller scientifique en chef de 4D a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir présenté cette afiche lors d'un congrès d'oncologie si prestigieux. »

Une copie de l'affiche est consultable à l'adresse : https://www.4dpharmaplc.com/en/newsroom/posters-and-publications.

À propos de 4D

Fondée en février 2014, la société 4D est un leader mondial du développement de biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice et émergente, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries grâce à une compréhension approfondie de la fonction et des mécanismes. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain. 4D mène actuellement trois études cliniques, une étude de phase II sur le Blautix dans le syndrome du côlon irritable, une étude combinée de phase I/II sur le MRx0518 en association avec Keytruda® ((pembrolizumab) dans les tumeurs solides et une étude de phase I sur le MRx0518 comme thérapie néo-adjuvante chez les patients atteints de tumeurs solides. D'autres programmes ciblés portent sur des domaines thérapeutiques tels que l'asthme et les maladie du SNC.

À propos du cancer

Le cancer couvre un ensemble de maladies impliquant une croissance cellulaire anormale qui peuvent envahir ou se répandre dans diverses parties de l'organisme. À l'échelle mondiale, on estime à environ 18 millions le nombre de nouveaux cas en 2018 et que presque 10 millions de personnes sont décédées du cancer, ce qui en fait la première cause de mortalité dans le monde. On s'attend à ce que le nombre de nouveaux cas de cancer augmente à 23,6 millions par an d'ici à 2030. Le marché mondial des médicaments oncologiques devrait atteindre 111,9 milliards de dollars d'ici à 2020.

Le microbiome a été impliqué dans le traitement du cancer et la réponse à cette maladie dans plusieurs contextes cliniques y compris dans la chimiothérapie standard. Il a été démontré que le profil microbiologique des patients favorise la réponse au traitement anti-PD-1 dans le cadre du mélanome et du cancer bronchique non à petites cellules.

À propos du MRx0518

Le MRx0518 a fait preuve d'une efficacité tenace en tant qu'agent immunostimulant et anti-tumoral dans de nombreux modèles de tumeurs tels que le cancer du sein, le carcinome rénal et le cancer du poumon, tant en monothérapie qu'en association. Le MRx0518 agit à la fois sur le système immunitaire inné et adaptatif pour induire une réponse immédiate du récepteur TLR-5.

En 2019, la société étudie le MRx0518 dans divers domaines cliniques de cancérologie. En collaboration avec Merck, Sharpe & Dohme (Merck & Co. Inc), le MRx0518 est actuellement évalué dans une étude ouverte de phase I/II en association avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) chez les patients atteints de tumeurs solides après échec d'un traitement préalable anti-PD-1. Une étude randomisée, contrôlée sous placebo de phase I du MRx0518 en tant que monothérapie néo-adjuvante dans le traitement des tumeurs solides a également débuté.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.4dpharmaplc.com/

KEYTRUDA® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., basée à Kenilworth, New Jersey, États-Unis.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Duncan Peyton

Président-directeur général

+44 (0)113-895-0130

Fay Weston

Directrice des relations investisseurs

+44 (0)7990-381713

