4G Clinical est nommée finaliste du Prix européen de l'innovation 2019

La solution RTSM Prancer a été sélectionnée pour son innovation en matière de gestion des cohortes dans le cadre d'essais extrêmement complexes

WELLESLEY, Massachusetts, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- 4G Clinical a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue finaliste du Prix européen de l'innovation 2019 pour son approche de pointe en matière de gestion des cohortes incluse dans sa solution de randomisation et de gestion des approvisionnements d'essais (RTSM) , baptisée Prancer.

La fonctionnalité 100 % configurable et flexible de gestion des cohortes de Prancer permet aux promoteurs de contrôler les décisions opportunes critiques à mesure de l'évolution de l'étude sans interrompre leur étude.

European_Innovation_awards_FINALIST

« Pour rationaliser le processus de développement, les promoteurs ajoutent davantage de flexibilité dans les protocoles afin que les programmes cliniques puissent pivoter en fonction des résultats en milieu d'étude, plutôt que d'attendre le verrouillage de la base de données. Bien que ceci accélère le chemin jusqu'à l'approbation, cela nécessite que des technologies agiles deviennent opérationnelles », a déclaré Kathleen Greenough, directrice des solutions clients chez 4G Clinical. « Notre objectif consiste à laisser la science nous guider, et à délivrer en fin de compte aux patients des médicaments de manière plus rapide. Nous sommes honorés d'être nommés finalistes du Prix européen de l'innovation de cette année . »

Fondé par Clinical Research News , le Prix européen de l'innovation entend récompenser les exemples exceptionnels d'innovation stratégique appliquée, à savoir les partenariats, déploiements et collaborations qui améliorent manifestement les processus des essais cliniques. Les vainqueurs seront annoncés à l'occasion de la conférence SCOPE Summit Europe des 17 et 18 septembre à Barcelone, en Espagne.

À propos de 4G Clinical

4G Clinical est leader dans le domaine de la randomisation et de la gestion des approvisionnements d'essais (RTSM) destinées au secteur mondial des sciences de la vie, et offre l'unique solution 100 % configurable et flexible entièrement basée dans le cloud qui utilise le traitement du langage naturel (TLN) ainsi que les prévisions intégrées d'approvisionnement. 4G Clinical est basée dans le département Boston Biotech de Wellesley, dans le Massachusetts, et possède des bureaux en Europe et en Asie. En savoir plus sur www.4gclinical.com .

À propos de Clinical Research News

Clinical Research News publie des rapports relatifs aux technologies innovantes, qu'il s'agisse d'essais cliniques ou d'informatique médicale. La technologie continue d'infiltrer tous les aspects des essais cliniques et de l'expérience des patients, et les outils destinés à soutenir ces efforts évoluent rapidement. ClinicalResearchNewsOnline.com et la newsletter par courrier électronique Clinical Research News fournissent des informations, des points de vue et des renseignements fiables sur le vaste univers de l'innovation en matière de gestion des essais cliniques et d'administration de soins. Rendez-vous sur www.clinicalinformaticsnews.com

Contact :

Amy Ripston

amy@4gclinical.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964841/European_Innovation_awards_FINALIST.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/554411/4G_Clinical_Logo.jpg

Related Links

http://www.4gclinical.com



SOURCE 4G Clinical