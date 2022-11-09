5-й Всемирный форум лауреатов начался с первой церемонии вручения премии WLA Prize

ШАНХАЙ, 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Пятый Всемирный форум лауреатов (WLA Forum) успешно прошел в Шанхае с участием 60 ведущих ученых со всего мира, включая 27 лауреатов Нобелевской премии.

Two WLA Prize Laureates received medals at Inaugural WLA Prize Award Ceremony of the 5th World Laureates Forum on 6 November.

Комментируя тему ежегодного форма Science Forward: Create a Bright Future («Вперед с наукой: создавая светлое будущее») председатель Всемирной ассоциации лауреатов (WLA) и лауреат Нобелевской премии по химии 2006 года Роджер Корнберг (Roger Kornberg) пояснил, что мир быстро меняется, и наука может помочь нам в решении будущих проблем. До официального открытия форума с 29 октября проводились различные совещания и мероприятия, включая форумы WLA Zero Carbon Forum, WLA SHE Forum, конференцию WLA Sci-T и недавно созданный форум WLA Laboratories Forum. (Cледите за новостями WLA Forum в Twitter и Facebook: @wlaforum)

Центральным событием стало вручение первой премии Всемирной ассоциации лауреатов (WLA Prize) двум ученым на церемонии открытия 6 ноября. Премия WLA Prize 2022 года в области информатики и математики была вручена Майклу И. Джордану (Michael I. Jordan), профессору кафедры электротехники и информатики и кафедры статистики Университета Беркли, за его фундаментальный вклад в основы машинного обучения и его применение. Премия WLA Prize 2022 года в области медико-биологических наук была вручена немецкому биохимику Дирку Горлиху (Dirk Gorlich), научному члену и директору Института междисциплинарных наук им. Макса Планка, за его ключевые открытия, разъясняющие механизм и селективность переноса белков между цитоплазмой и ядром.

Лауреат премии WLA 2022 года по информатике и математике Майкл И. Джордан: «У нас в Беркли есть традиция: когда кто-то получает приз, все его поздравляют по электронной почте, и это продолжается весь день. Как же приятно получить 100 писем с поздравлениями».

Дирк Горлич, лауреат премии WLA Prize 2022 года в области медико-биологических наук и медицины: «Я очень удивлен и счастлив. Это для меня огромная честь. Мне также хотелось бы отметить, что наукой не следует заниматься только из-за наград. Наука сама по себе имеет очень большую отдачу. Для меня большая честь заниматься научной деятельностью».

Денежная премия за каждый приз составляет 10 млн юаней (1,39 млн долл. США). Более подробная информация о выдвижении кандидатов на премию WLA Prize в 2023 году будет представлена на официальном веб-сайте www.wlaprize.org.

Контакты для получения дополнительной информации: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1942426/Ceremony.jpg

SOURCE World Laureates Association (WLA)