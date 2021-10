5 cadeaux d'exception pour un Noël magique avec le Four Seasons Hotel George V, Paris

Des cours de cuisine privés emmenés par les chefs étoilés du Palace Dans le mythique restaurant Le Cinq , les gastronomes cuisineront avec les chefs étoilés avant de partager avec eux déjeuner ou tea-time dans une ambiance chaleureuse. Les passionnés d'Italie réaliseront les assiettes ensoleillées de Simone Zanoni, et les curieux de cuisine végétale suivront Alan Taudon dans un monde de légèreté et de créativité. Les cuisiniers chevronnés retrouveront Christian Le Squer autour de créations trois étoiles. Quant aux becs sucrés, ils confectionneront des desserts aériens et gourmands avec Michael Bartocetti. Enfin, le temps d'une journée complète, Christian Le Squer, Michael Bartocetti et Eric Beaumard partageront recettes de haute voltige et accords mets-vins pour des fêtes de fin d'année exceptionnelles. A partir de 650 euros

Une immersion au cœur des plus grands terroirs avec les sommeliers du George V

Les œnophiles découvriront les plus beaux vignobles d'Italie en compagnie de Francesco Cosci, le sommelier italien du George*. Ils exploreront également les secrets de la Bourgogne chère à l'incontournable Eric Beaumard. Des moments de partage ponctués d'une dégustation à l'aveugle, pour une expérience œnologique hors du temps.

A partir de 550 euros

Une parenthèse bien-être autour du soin Rituel de Vie

Les hôtes découvriront le soin Signature Rituel de Vie, créé en exclusivité pour le George V par Olivier Claire, une marque française qui s'appuie sur les richesses de la nature pour marier authenticité, naturalité et efficacité. Le protocole allie la puissance des cellules natives et de la criste marine à des mouvements enveloppants pour réoxygéner la peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Une parenthèse de bien-être absolu.

A partir de 320 euros

Le Petit George

Mascotte du George V signée Tartine et Chocolat, le Petit George se fera le complice tendre et fidèle des petits comme des plus grands. Cette délicate peluche aux courbes rondes et réconfortantes et à l'air joueur se pare de la douce et intemporelle rayure Garda, signature de la Maison de mode enfantine et déclinée en gris perle, couleur du Palace. Le compagnon idéal pour des moments malicieux et espiègles.

A partir de 45 euros

Le cadeau de votre choix

Parenthèse gastronomique étoilée, savoureux tea-time à partager en Galerie ou soin beauté au Spa, Noël est l'occasion idéale pour offrir à ses proches une attention sur-mesure.

A partir de 46 euros

