5 carreiras em Administração e Negócios com os melhores salários

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 20 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Entrar no mundo dos negócios é o sonho de muitos brasileiros com vontade de gerir empresas, incrementar vendas e criar estratégias de mercado.

Por isso que, ano após ano, Administração é uma das áreas mais procuradas nas faculdades , tanto na graduação quanto na pós-graduação . Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2018 compilados pelo Quero Bolsa, plataforma de bolsas e vagas no ensino superior, o curso foi o terceiro maior em número de ingressantes, com 202.877 novos estudantes.

Pensando nisso, o Quero Bolsa compilou as 5 carreiras de ensino superior na área de Administração e Negócios que pagaram maior salário em 2019. Os dados vieram do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, considerando profissões com mais de 5 mil contratações. Confira a lista:

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa (https://querobolsa.com.br) conecta alunos a instituições de ensino e oferece vagas e bolsas de estudo em cursos de Ensino Superior, Ensino Básico, Idiomas e Intercâmbio. Em um cenário em que apenas 15,7% dos adultos brasileiros concluíram a graduação, segundo dados do IBGE, ele cresce a passos largos e já gerou uma economia de mais de R$ 1,3 bilhão para alunos do país inteiro. Atualmente a plataforma conta com mais de 6 mil escolas parceiras, 1.600 instituições de ensino superior, 2.500 de ensino básico, além de mais de 10 mil opções de cursos de idiomas e 50 mil de intercâmbio.

Informações para a imprensa

Cleo Ibelli - [email protected]

Heitor Facini - [email protected]

Telefone: (12) 98198.3364

FONTE Quero Bolsa

SOURCE Quero Bolsa