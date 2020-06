5 cuidados essenciais com os pés durante o inverno

SÃO PAULO, 25 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Engana-se quem pensa que o inverno é a estação para deixar os cuidados com os pés de lado. "Eles se acostumam com o conforto dos calçados abertos do verão e outono e merecem mais atenção nesta época", afirma a dermatologista Dra. Karina Gonçalves Nunes (CRM 127072 - SP).

Após o banho, é importante secar bem a região – podendo utilizar secador e, para reduzir a umidade, talco em pó – antes de protegê-la do frio com meias. "Ambientes fechados e úmidos são ideais para proliferação dos fungos", alerta a médica. A preferência deve ser por meias de algodão para que os pés respirem.

O tratamento de micoses pode ser feito com antifúngicos em diversos formatos. Loceryl® é um medicamento em esmalte (cloridrato de amorolfina) que atua na eliminação dos fungos micóticos das unhas com uma ou duas aplicações semanais. "Mas na suspeita da doença, sempre procure auxílio médico", reforça.

Na hora de cuidar das unhas, a regra do verão para a cutícula também vale: tirá-la em excesso não é aconselhável. "Sua função é preservar a entrada de microrganismos e produtos químicos prejudiciais." O uso contínuo do esmalte também pode ser danoso, já que é necessário um descanso para as unhas arejarem.

Hidratar e lixar as áreas mais ásperas dos pés também faz parte desses cuidados. E, para finalizar um dia cansativo, nada melhor que uma massagem. Alongue os pés, faça pressão em alguns pontos com o polegar, solte aos poucos e realize movimentos circulares. Adotando esses cuidados, a sua saúde e a dos seus pés agradecem.

LOCERYL Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. LOCERYL® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MS-1.2916.0036

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma