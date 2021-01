5 dicas para prevenir a micose de unha no Verão

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Algumas condições comuns ao Verão favorecem o surgimento de fungos, os principais causadores das micoses que atacam com frequência as unhas. A umidade e a temperatura elevada são as principais delas. E, uma vez com a doença, os sintomas vão desde o aumento na fragilidade, até a deformação e escurecimento das unhas.

Pensando em evitar esse incômodo durante a estação mais esperada do ano, Loceryl® Esmalte lista algumas dicas de prevenção à micose.

Seque bem os pés: após o banho ou sempre que houver contato com água, é necessário secar bem os pés. É importante passar a toalha entre os dedos para evitar que as dobrinhas fiquem úmidas, principalmente se for colocar meias ou um calçado fechado. Usar o secador de cabelo também é uma opção para agilizar o processo. Atenção aos sapatos: escolher sapatos que não façam os pés transpirarem e usar calçados abertos, sempre que possível, é a melhor opção. Caso seja necessário usar sapatos fechados, uma dica é higienizá-los bem. E evitar usar o mesmo sapato dois dias seguidos, para dar tempo de a umidade secar completamente. Use talco: aplicar esse item nos pés e nos sapatos é um bom truque para manter a umidade longe dos pés. Escolha bem as meias: o ideal é usar sapatos sem meias para evitar a umidade, mas caso seja preciso usá-las, é importante optar por tecidos de algodão ou fibras naturais, que ajudam a manter os pés secos. As meias sintéticas devem ser deixadas de lado, pois favorecem a umidade da região. Evite andar sem calçados: caminhar descalço em pisos públicos e utilizar chuveiros compartilhados são algumas das atividades comuns da estação, e que podem favorecer a contaminação por micose. Use chinelos sempre que possível.

Vale lembrar que, caso exista suspeita de micose ou seus sinais sejam percebidos, é essencial consultar o quanto antes um dermatologista, que irá identificar a doença e indicar o melhor tratamento para cada indivíduo.

Com a micose detectada, a recuperação das unhas pode ser feita com antifúngicos em diversas formas, como o Loceryl®, que é um medicamento em esmalte que atua na eliminação dos fungos das unhas com uma ou duas aplicações semanais.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma