5. milionowy globalny projekt inwestycyjny w Connecticut przyjmuje aplikacje firm we wczesnych stadiach

VentureClash 2019 ogłasza dodanie prezentacji w Tel Awiwie

ROCKY HILL, Connecticut, 4 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Connecticut Innovations (CI), oddział inwestycji podwyższonego ryzyka i wiodące źródło finansowania i ciągłego wsparcia innowacyjnych, rozwijających się firm na wschodnim wybrzeżu ogłosiła dzisiaj otwarcie przyjmowania wniosków do projektu VentureClash. Będący w czwartej edycji program VentureClash to 5. milionowe, globalne wyzwanie inwestycyjne w Connecticut, które podjąć mogą firmy we wczesnych stadiach w branżach takich, jak zdrowie cyfrowe, technologie finansowe, technologie ubezpieczeniowe oraz przemysł 4.0.

Nagrody

Pula nagród inwestycyjnych o wysokości 5 milionów dolarów, główną nagrodą w wyzwaniu jest inwestycja na sumę 1,5 miliona dolarów. Pozostała kwota 3,5 miliona dolarów rozdysponowana jest przez panel jurorów w dniu finału.

Aplikacja

Wnioski w pierwszej rundzie wyzwania VentureClash można składać od 1 lutego 2019 roku. Firmy mają czas do 7 czerwca 2019 na złożenie wniosków w pierwszej rundzie. Po dwóch rundach ocen około 10 firm otrzyma zaproszenie do Connecticut jesienią, aby osobiście wziąć udział w finale konkursu o nagrody inwestycyjne. Niezależne jury pomoże w dokonaniu wyboru zwycięskich firm w projekcie VentureClash 2019.

Wymagania

Aby móc wnioskować o udział w projekcie, firma musi spełniać następujące wymagania:

prowadzenie działalności przez co najmniej 12 minionych miesięcy;

posiadanie płacących klientów lub klientów, którzy aktywnie testują produkt wnioskodawcy;

posiadanie przekonującej chęci otwarcia działalności na terenie Connecticut , co ma zastosowanie zarówno do krajowych, jak i zagranicznych wnioskodawców;

, co ma zastosowanie zarówno do krajowych, jak i zagranicznych wnioskodawców; prowadzenie działalności w obszarze zdrowia cyfrowego, technologii finansowej (fintech), technologii ubezpieczeniowej (insuretech) lub przemysłu 4.0 (w tym zrównoważone materiały i zasoby).

Poza corocznymi prezentacjami program VentureClash zorganizuje także konkurs prezentacji w Tel Awiwie dnia 23 maja 2019 r. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostaną obiecujące firmy z Izraela, które konkurować będą o 500 000 dolarów inwestycji od Connecticut Innovations, miejsce w półfinale VentureClash 2019 i grant w wysokości 5000 dolarów na wyjazd do Connecticut w sierpniu. Wnioski do konkursu w Tel Awiwie przyjmowane są do piątku 15 marca 2019 r.

– W Tel Awiwie znajduje się bardzo dużo prężnie rozwijających się startupów – skomentował Matt McCooe, główny dyrektor wykonawczy firmy Connecticut Innovations. – W ciągu ostatnich kilku lat wiele izraelskich firm brało udział w naszych finałach i ostatnich turach. W tym roku VentureClash wybiera się do Izraela, aby spotkać się z firmami, które gotowe są na ekspansję do USA – dodał dyrektor.

Więcej informacji na temat procesu kwalifikacyjnego, wymagań oraz wytycznych co do wniosków można znaleźć na stronie www.ventureclash.com.

O VentureClash

Prowadzony przez firmę Connecticut Innovations projekt VentureClash to globalne wyzwanie inwestycyjne skupiające się na firmach we wczesnych stadiach w Connecticut. Konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2016 opiera się na identyfikacji firm z dużym potencjałem w branżach zdrowia cyfrowego, przemysłu 4.0 oraz technologii ubezpieczeniowych i finansowych. W ramach wyzwania firmy konkurują o inwestycje o łącznej wartości 5 milionów dolarów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ventureclash.com.

O Connecticut Innovations

Firma Connecticut Innovations (CI) to oddział strategicznych inwestycji typu venture capital w Connecticut, który jest wiodącym źródłem kapitału i wsparcia strategicznego dla innowacyjnych, rozwijających się firm. Firma CI zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka i wsparcie strategiczne dla firm technologicznych we wczesnych stadiach, wsparcie finansowe na potrzeby innowacji i współpracy oraz kontakty w dużej sieci partnerów i ekspertów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ctinnovations.com.

