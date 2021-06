5 recomendaciones para no sufrir de calor en verano

Por ese motivo, Dr. Cool nos tiene algunas recomendaciones para disfrutar al máximo de esta época:

Sabemos que la gran parte del país ya se encuentra en semáforo verde, pero aún así debes de seguir con las medidas sanitarias correspondientes para que tus seres queridos estén seguros.

No permanezcas mucho tiempo en el sol, de preferencia quédate en lugares frescos y protegido del contacto directo a los rayos del sol.

Usa prendas ligeras y lentes oscuros para protegerte de los rayos ultravioleta.

Aplica protector solar en tu piel 20 minutos antes de exponerte al mismo.

Si te quedas en casa, asegúrate de tener ventilada toda tu casa para que no se acumule calor en las habitaciones.

Para esta última recomendación, Honeywell puede ser tu mejor aliado en casa ya que cuenta con distintos modelos de Enfriadores de Aire y Aires Acondicionados, que te ayudarán a mantenerte siempre fresco y cómodo. Los Enfriadores de Aire son una excelente opción, además de que no requieren instalación, gastan muy poca energía y son portátiles, ideales para llevar a cualquier habitación de la casa.

Ahora que, si vivimos en un lugar donde el clima es húmedo, nuestra mejor opción es un aire acondicionado, ya que no sólo enfría el ambiente, sino que también lo deshumidifica. Pero esta no es la única ventaja que tiene, no requieren que realices modificaciones costosas a tu hogar, y es portátil.

Este verano, disfruta de la frescura y comodidad que brindan los equipos Honeywell, y escoge el que mejor se acople a tus necesidades.

