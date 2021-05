5. ročník WIC: V čele inovací

WIC, nyní již pátým rokem, je neustále aktualizován. V letošním roce bude kromě tradiční řady konferencí, výstav, soutěží a zkušeností s chytrými technologiemi – v závislosti na protipandemických opatřeních – zřízena speciální výstavní plocha pro hostující města a země cti a mezinárodní hosté budou pozváni k návštěvě výstav a sdílení jejich zkušeností. Kromě toho se Mezinárodní kongres inteligentních sportů (International Intelligent Sports Congress), každoroční akce konaná v rámci WIC, spojí s regionálním severočínským turnajem Tecent Esports Honor of Kings, aby prozkoumal nové oblasti a přilákal mladší generace. Všechny tyto změny odpovídají tématu WIC, kterým je „Nová éra inteligence: posílení nového rozvoje a rozvíjení nového vzoru."

Původním cílem WIC bylo rozvíjet čínský zpravodajský průmysl. Spolu s tím, jak organizátoři získávali zkušenosti a přicházeli s novými průkopnickými nápady a způsoby pořádání akce, se Kongres postupně stal platformou, kde se střetávají špičkové technologie s inovativními nápady, přičemž významnou roli hrají společnosti z celého světa. Platforma, která pokračuje v inovacích, znatelně podporuje výměny v globálním zpravodajském průmyslu a rozvíjí větší a hlubší spolupráci.

Hostitelské město Tchien-ťin odráží principy organizace WIC. Jako jedno z prvních industrializovaných měst v Číně se může pochlubit dlouhou historií a neustále hledá inovace. Superpočítač Tianhe a neuralink Brain Talker, jsou jenom dva z řady úspěchů pocházejících z Tchien-ťinu. Kromě zpravodajského průmyslu přilákalo IT centrum „Tianjin National IT Innovation Valley" postavené městem téměř tisíc společností. V současné době je vyvíjeno úsilí o vytvoření klastru IT a inovačního průmyslu v měřítku 100 miliard jüanů postaveném na modelu „sdružovat společnosti, které budou mít k dispozici platformu, budou motivovány aplikacemi a budou vytvářet průlomy skupinami". Tchien-ťin také za účelem dosažení udržitelných inovací podpořil výstavbu vědeckých parků na univerzitách. Tchien-ťin si klade za cíl vybudovat do roku 2023 pět univerzitních vědeckých parků na obecní úrovni, které by integrovaly zdroje univerzit a dalších sociálních odvětví, a poskytly tak podnět k inovacím a průmyslovému rozvoji.

WIC je mikrokosmos, který představuje vizi Tchien-ťinu a Číny při podpoře výměn v rámci celého národu i světa; společně podporují inovace, sdílení výsledků a dosahování oboustranně výhodného pokroku. S cílem vybudovat společenství se společnou budoucností pro lidstvo jsou Tchien-ťin a Čína jako celek ochotny spolupracovat s ostatními zeměmi.

