50 anos do Engajamento Cultural do BMW Group

MUNIQUE, 1 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Esther Mahlangu. Ólafur Elíasson. Cao Fei. Kochi-Muziris Biennale. Hans Ulrich Obrist. Stefan Sagmeister. Jonas Kaufmann. Jeff Koons. Nadine Ghaffar. Orquestra Filarmônica de Munique. Sir Simon Rattle. Marc Spiegler. Teatro dell'Opera di Roma. Chris Dercon. Victoria Siddall. O BMW Group recebe mensagens de felicitações do mundo cultural internacional, o que reflete seu compromisso cultural diversificado. Por 50 anos e com mais de 100 iniciativas nas áreas de arte moderna e contemporânea, música clássica, jazz e som, bem como arquitetura e design, o BMW Group constitui uma parte integrante da cultura mundial.

Tudo começou com três pinturas de grande escala de Gerhard Richter, encomendadas por Eberhard von Kuenheim, então presidente do conselho da BMW AG, em 1971. Desde a inauguração do edifício "Quatro cilindros" (em alemão "BMW-Vierzylinder") em 1973, as obras intituladas "Rot", "Gelb" e "Blau" estão em exposição. Ilka Horstmeier, membro do conselho de administração da BMW AG, diretora de recursos humanos e relações trabalhistas: "Em tempos de mudanças rápidas, responsabilidade e confiabilidade são de maior valor. Assim como a cultura. Ao longo de meio século, temos firmado nosso compromisso cultural internacional como parceiros de longo prazo. No BMW Group, acreditamos que nossa colaboração no campo das artes é parte integrante de nossa sustentabilidade social." Com sua rede de parceiros, a iniciativa Engajamento Cultural do BMW Group cria narrativas atuais e conecta pessoas em todo o mundo, tanto física como virtualmente. Ao longo de cinco décadas, o BMW Group tem se engajado em parcerias baseadas no respeito e curiosidade mútuos, o que torna seu compromisso cultural um parceiro confiável no campo cultural. O BMW Group agradece por meio de uma campanha em vídeo que mostra as felicitações recebidas de todas as partes do mundo e as apresenta por meio das mídias sociais ao longo do ano.

Mais informações, imagens e vídeos estão disponíveis em: www.press.bmwgroup.com

A foto está disponível no site da AP Images (http://www.apimages.com)

Engajamento Cultural do BMW Group:

Doris Fleischer, +49-151-601-27806, [email protected]

Daria Nikitina, +49-89-382-60340, [email protected]

FONTE BMW Group

Related Links

www.bmw.de



SOURCE BMW Group