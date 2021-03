50 ans d'engagement culturel du groupe BMW

MUNICH, 1er mars 2021 /PRNewswire/ -- Esther Mahlangu. Ólafur Elíasson. Cao Fei. Kochi-Muziris Biennale. Hans Ulrich Obrist. Stefan Sagmeister. Jonas Kaufmann. Jeff Koons. Nadine Ghaffar. Orchestre Philharmonique de Munich. Sir Simon Rattle. Marc Spiegler. Teatro dell'Opera di Roma. Chris Dercon. Victoria Siddall. Le BMW Group reçoit des messages de félicitations du monde culturel international, qui reflètent son engagement culturel diversifié. Depuis 50 ans et avec plus de 100 initiatives dans les domaines de l'art moderne et contemporain, de la musique classique, du jazz et du son ainsi que de l'architecture et du design, le BMW Group fait partie intégrante de la culture mondiale.

Tout a commencé avec trois peintures de grande taille de Gerhard Richter commandées par Eberhard von Kuenheim, alors président du conseil d'administration de BMW AG, en 1971. Depuis l'ouverture du bâtiment à quatre cylindres en 1973, les œuvres intitulées « Rot », « Gelb » et « Blau » sont exposées. Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG, directrice des ressources humaines et des relations de travail : « En période de changement rapide, la responsabilité et la fiabilité sont de la plus grande valeur. Tout comme la culture. Depuis un demi-siècle maintenant, nous avons établi notre engagement culturel international comme des partenaires à long terme. Au sein du groupe BMW, nous pensons que nos coopérations artistiques font partie intégrante de notre durabilité sociale. » Avec son réseau de partenaires, BMW Group Cultural Engagement crée des récits actuels et met en relation des personnes dans le monde entier, à la fois physiquement et virtuellement. Depuis cinq décennies, le BMW Group s'est engagé dans des partenariats basés sur le respect mutuel et la curiosité, ce qui fait de son engagement culturel un partenaire fiable dans le domaine culturel. Le BMW Group est reconnaissant pour une campagne vidéo qui montre des félicitations arrivant du monde entier et les présente via les médias sociaux tout au long de l'année.

