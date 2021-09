50 Best Awards nombra al restaurante Ikoyi de Londres como el American Express One To Watch 2021

LONDRES, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- 50 Best anunció hoy el ganador del American Express One To Watch Award 2021, el restaurante Ikoyi de Londres, cofundado por Jeremy Chan e Iré Hassan-Odukale, amigos de la infancia. El American Express One To Watch Award reconoce a un restaurante considerado una estrella en ascenso en la escena gastronómica global y tiene como objetivo celebrar la excelencia e innovación en la gastronomía.