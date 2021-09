50 Best concede a Dominique Crenn el Icon Award 2021

Icon Award condecora a una persona que ha hecho una contribución sobresaliente a la industria de la restauración digna de reconocimiento mundial

LONDRES, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- 50 Best otorga hoy el honor del Icon Award 2021 a la chef francesa Dominique Crenn, que no solo ha realizado importantes contribuciones en el ámbito de la hostelería, sino que también ha utilizado su plataforma para concienciar e impulsar un cambio positivo. Además de ser nombrada World's Best Female Chef en 2016, Crenn ha hecho historia a lo largo de su carrera y ha abierto un camino para los futuros chefs.