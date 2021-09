50 Best récompense le restaurant londonien Ikoyi et lui décerne le prix American Express One To Watch 2021

Depuis son ouverture en 2017, Ikoyi se distingue par son utilisation audacieuse des saveurs, avec des associations d'ingrédients nouvelles et originales et leur présentation au style inclassable. Jeremy Chan et Iré Hassan-Odukale se sont donné pour mission d'utiliser les meilleurs produits locaux à leur disposition et de les servir dans les meilleures conditions. La base de leurs plats est une vaste collection d'épices du monde entier avec une prédilection pour les épices de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne, qui ont été recueillies méticuleusement sélectionnées au cours des dernières années. Il en résulte des menus qui surprennent les sens avec un équilibre entre chaleur et umami. Le restaurant est situé au cœur du marché St James, à deux minutes à pied du célèbre Piccadilly Circus de Londres.

Une conversation fortuite avec son ami et désormais partenaire en affaires, Iré Hassan-Odukale, a allumé une étincelle autour des possibilités offertes par les des plats d'inspiration africaine. Une période de recherche intensive s'en est suivie et une série de nouvelles recettes au style et aux saveurs uniques plats est née, ainsi que désir de raconter une nouvelle histoire culinaire inédite. Né au Nigéria, Iré Hassan-Odukale a abandonné sa carrière dans les assurances pour se lancer dans l'aventure et cofonder Ikoyi. Les deux amis ont tous deux aimé le côté abstraite du nom car il représentait le point de départ d'une cuisine unique.

Citons le chef, Jeremy Chan : « Nous sommes extrêmement honorés de cette reconnaissance sur la scène mondiale et fiers de notre petite équipe qui travaille sans relâche. Nous exprimons également notre immense gratitude envers nos producteurs sans qui ce succès ne serait pas possible. »

Le prix vise à reconnaître les talents culinaires émergents et les nouvelles expériences. Parmi les précédents lauréats figurent le Lido 84 en Italie (2019), SingleThread aux États-Unis (2018), Disfrutar à Barcelone (2017) et Den à Tokyo (2016). 50 Best annoncera la liste des restaurants classés de la 51e à 100e place lors du vote annuel le 23 septembre, avant l'annonce, le 5 octobre, de la liste des 50 meilleurs restaurants du monde : The World's 50 Best Restaurants.

