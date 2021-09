50 Best rend hommage à Dominique Crenn en lui décernant le Icon Award 2021

La cheffe, née en France et basée à San Francisco, a développé un profond intérêt pour la cuisine auprès de ses parents avant de s'installer aux États-Unis à l'âge de 24 ans et d'y commencer sa formation. En 2011, Dominique Crenn ouvre l'Atelier Crenn à San Francisco et le restaurant reçoitsa première étoile Michelin quelques mois seulement après son ouverture. L'année suivante, Dominique Crenn devient la première femme cheffe doublement étoilée aux Etats-Unis. Elle bat ensuite son propre record en 2018 quand l'Atelier Crenn reçoit sa troisième étoile. En 2019, l'Atelier Crenn se classe à la 35ème position sur la liste des World's 50 Best Restaurants.Depuis qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2019 (aujourd'hui en rémission), Dominique Crenn parle ouvertement de sa santé afin de sensibiliser à la maladie. Elle qui se définit comme mi-européenne et mi-nord-africaine milite également avec passion pour le mouvement Black Lives Matter depuis2020.

William Drew, directeur du contenu du World's 50 Best Restaurants, déclare : « Dominique Crenn n'est pas seulement une cheffe et une restauratrice exceptionnelle, elle est également l'exemple de quelqu'un d'engagé dans tous les aspects de sa vie, notamment par son leadership, son humanité et son sincère engagement pour la justice sociale, à l'intérieur comme à l'extérieur de la sphère de la restauration . »Dominique Crenn : « C'est un incroyable honneur que d'être choisie pour le 50 Best Icon Award cette année. Que mon travail soit reconnu par mes pairs me remplit de fierté et de reconnaissance. J'espère utiliser cette tribune pour remercier de ce que j'ai reçu et inspirer la prochaine génération, pour qu'elle reste fidèle à elle-même et sache profiter de chaque instant. »

Inscription et accès au centre multimédia :

https://www.theworlds50best.com/mediacentre/media-contacts

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1601759/50_Best_Icon_Award_2021.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1556362/50_Best_Logo.jpg

SOURCE 50 Best