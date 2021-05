500 directores ejecutivos de importantes organizaciones crean la comunidad más grande del mundo para la inclusión empresarial de las personas con discapacidad: The Valuable 500

LONDRES, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El colectivo empresarial mundial The Valuable 500 anunció haber alcanzado su objetivo de 500 organizaciones internacionales que se comprometen a agregar la inclusión de la discapacidad en su agenda general, lo que lo convierte en el mayor conjunto de directores ejecutivos del mundo que trabaja por la inclusión de la discapacidad.

Desde que se lanzó The Valuable 500 en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos en 2019, algunas de las empresas más reconocidas de todo el mundo se han unido a la campaña, incluidas Allianz, Apple, BBC, BP, The Coca-Cola Company, Daimler, Deloitte, EY, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Nestlé, P&G, Mahindra & Mahindra Ltd., Prada, Shell, Sky, Sony, Twitter, Unilever, Virgin Media, Verizon y Vodafone.

Entre los miembros se encuentran 36 de las compañías FTSE 100, 46 de las Fortune 500 y 28 de las Nikkei. Las organizaciones que apoyan a The Valuable 500 tienen ingresos combinados de más de USD 8 billones y más de 20 millones de empleados en 36 países, lo que demuestra el peso en términos de alcance e influencia de la campaña.

Esto se presenta mientras una nueva investigación de The Valuable 500 y Tortoise Media revela que no hay ejecutivos ni gerentes sénior que hayan revelado una discapacidad en las compañías reportadas por el FTSE 100, y que solo el 12 % informa sobre el número total de sus empleados declarados discapacitados.

Si bien la nueva investigación muestra importantes hallazgos sobre la inclusión de la discapacidad en el FTSE 100, también indica que esto tiende a cambiar, ya que 16 de las 100 compañías han establecido objetivos factibles relacionados con la representación de las personas con discapacidad, y muchas otras están dispuestas a ponerlos en práctica.

Todos los miembros de The Valuable 500 han asumido un compromiso público para promover la inclusión de la discapacidad en sus organizaciones, y el cambio positivo ya está en acción. El día de hoy, The Valuable 500 lanzó la fase 2 de la campaña que activará a las 500 organizaciones principales para trabajar juntas a fin de lograr cambios para la inclusión de la discapacidad en la empresa.

Como parte de esta iniciativa, 13 líderes emblemáticos de The Valuable 500 cofinanciarán, codesarrollarán y coevaluarán los programas y las soluciones, utilizando su experiencia en la industria para catalizar el progreso para toda la comunidad. Estos líderes son Allianz, BBC, Deloitte, EY, Google, Mahindra & Mahindra Ltd., LSEG, Omnicom, P&G, Salesforce, Sony, Sky y Verizon. Al unirse a estos como la 500.a compañía, Apple se ha convertido en el socio emblemático para el diseño inclusivo, ayudando a impulsar los niveles más altos de este tipo de diseño dentro y fuera de la comunidad.

