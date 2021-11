500 MPMEs selecionadas se tornam globais na Virtual UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021

JACARTA, Indonésia, 18 de novembro de 2021 / PRNewswire / – Após o sucesso do evento por dois anos consecutivos, o Bank Rakyat Indonesia (BRI) realiza a UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 virtual, de 9 a 16 de dezembro de 2021, envolvendo 500 MPMEs, que exporão seus produtos virtualmente.

Sunarso, diretor presidente da BRI, afirmou: "Esse ano, estamos nos concentrando na sessão de correspondência de empresas, visando mais de 105 compradores de 30 países. Com isso, as MPMEs podem ampliar seu alcance de mercado para um nível internacional e vencer a concorrência global."

A UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 expõe os produtos para exportação de alta qualidade de vários setores da Indonésia, que são repletos de patrimônio e culturas indonésios. Entre eles estão alimentos e bebidas (A&B), moda, acessórios e beleza e decoração e artesanato domésticos. Espera-se que esses setores, principalmente os de A&B e moda, façam uma contribuição positiva para o valor das exportações da Indonésia, que, em agosto de 2021, chegou a USD 20,36 bilhões, um aumento de 21,75% em comparação com julho de 2021, de acordo com o Central Bureau Statistic[1].

Esse ano, a UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 será totalmente on-line, com a sessão de correspondência de empresas a ser realizada de 13 a 15 de dezembro de 2021. Após firmar com sucesso 74 contratos de 24 países, totalizando USD 57,5 milhões no ano passado, o BRI pretende conseguir ainda mais esse ano, com um potencial estimado de USD 65 milhões.

Esse objetivo é alcançável com os participantes selecionados atualmente, incluindo a CV Pelangi Nusantara (Pelanusa), uma indústria do país que começou em 2012, inicialmente, como uma comunidade de desenvolvimento de mulheres. Desde então, a Pelanusa exportou seus produtos de alta qualidade para países como Japão, Malásia e Vietnã.

"A BRIlianpreneur nos permitiu capacitar nossa rede de mais de 20 grupos de artesãos de destaque em todo o país, transformando nossa mentalidade para adquirirmos mais experiência digital. Por meio de nossos artesanatos à base de retalhos de tecido, como artigos de decoração, queremos preservar o patrimônio local da Indonésia", disse Noor Suryanti, proprietário da Pelanusa.

Outra participante é a Mutiara Handicraft, uma PME criada para capacitar a comunidade de pessoas com necessidades especiais. Elas produzem patchwork e artigos à base de resíduos, como tapetes de porta e cobertores, com preços competitivos e estampas coloridas.

O programa também conta com palestras inspiradoras de especialistas e palestrantes de destaque, exposição virtual, exposição em 3D, viagem virtual, oficinas de bricolagem e premiação para MPMEs.

Para participar da correspondência de empresas, os potenciais compradores já podem se inscrever on-line e baixar o catálogo www.brilianpreneur.com/umkm/

Para mais detalhes sobre o evento e inscrições, acesse www.brilianpreneur.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691732/BRILianpreneur_2021_R1.jpg

FONTE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

