500 предприятий МСМБ выходят на мировой уровень через UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021

Президент BRI Сунарсо (Sunarso) заявил следующее: «В этом году мы сосредотачиваем свое внимание на секции поиска бизнес-партнеров, ориентированной более чем на 105 покупателей из 30 стран. Благодаря этому предприятия МСМБ могут расширить свое присутствие на рынке до международного уровня и успешно участвовать в глобальной конкурентной борьбе».

На выставке UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 демонстрируется высококачественная экспортная продукция из Индонезии, выпускаемая предприятиями различных секторов и насыщенная атмосферой наследия и культуры этой страны. К ней относятся продукты питания и напитки (F&B), модная одежда, аксессуары и косметика, а также предметы домашнего интерьера и изделия ручной работы. По данным Центрального статистического бюро[1], эти секторы, в особенности F&B и модная одежда, должны внести позитивный вклад в экспортную выручку Индонезии, которая в августе 2021 года достигла 20,36 млрд долларов США, увеличившись на 21,75% по сравнению с июлем того же года.

В этом году выставка UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 будет проводиться полностью в режиме онлайн с 13 по 15 декабря 2021 года. После успешного заключения в прошлом году 74 контрактов с партнерами из 24 стран на сумму 57,5 млн долларов BRI намеревается повысить целевой показатель в текущем году, оценивая потенциальный объем сделок в 65 млн долларов США.

Эта цель может быть достигнута уже отобранными на данный момент участниками, включая CV Pelangi Nusantara (Pelanusa) — ремесленное производство, первоначально созданное как сообщество для развития женщин в 2012 году. С тех пор Pelanusa экспортирует свою высококачественную продукцию за рубеж, в том числе в Японию, Малайзию и Вьетнам.

«Выставка BRIlianpreneur позволила нам расширить возможности своей сети, охватывающей более 20 групп выдающихся мастеров по всей стране, за счет трансформации нашего мышления в сторону большей подкованности в плане цифровых технологий. Изготавливая наши изделия из отходов ткацкого производства, в частности предметы домашнего интерьера, мы хотим сохранить богатое наследие Индонезии», — заявила владелица компании Pelanusa Эндаинг Нур Сурьянти (Endahing Noor Suryanti).

Другим участником является Mutiara Handicraft — предприятие МСБ, созданное для расширения возможностей инвалидов. Оно производит лоскутные изделия и изделия из отходов, включая коврики и одеяла, с красочным оформлением по конкурентоспособным ценам.

Программа также включает в себя вдохновляющие ток-шоу с участием экспертов и выдающихся ораторов, виртуальную экспозицию, 3-мерную экспозицию, виртуальный тур, секцию «Сделай сам» и церемонию награждения субъектов МСМБ.

Для участия в процессе поиска деловых партнеров потенциальные покупатели могут зарегистрироваться в режиме онлайн уже сейчас и скачать каталог www.brilianpreneur.com/umkm/

Более подробная информация о данном мероприятии и регистрации для участия в нем представлена на сайте www.brilianpreneur.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1691730/BRILianpreneur_2021_R1.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)