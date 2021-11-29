52-метровую итальянскую супер-яхту VIANNE теперь можно купить или зафрахтовать за криптовалюту или NFT-токены

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Superyacht VIANNE

Nov 29, 2021, 21:30 ET

Впервые в мире появилась возможность приобрести или зафрахтовать 52-метровую итальянскую супер-яхту VIANNE с использованием криптовалюты или NFT-токенов

Первая в мире супер-яхта, которую можно купить или взять в аренду за NFT-токены

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ (шт. Флорида, США), 30 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Владелец 52-метровой моторной супер-яхты VIANNE производства итальянской судостроительной компании Benetti подтвердил возможность ее приобретения за любой вид криптовалюты, включая BTC, ETH, DOGE, SOL, FTM, BNB, а также любые NFT-токены высшего уровня, например Cryptopunks или BAYC Apes. Условием покупки является уплата 10-процентного фиатного депозита в евро или долларах США.

Sky deck jacuzzi with golf pad area fully equipped with biodegradable golf balls.
Sky deck jacuzzi with golf pad area fully equipped with biodegradable golf balls.
52m Italian built Benetti superyacht with helipad and transatlantic range.
52m Italian built Benetti superyacht with helipad and transatlantic range.
Sky deck jacuzzi with golf pad area fully equipped with biodegradable golf balls. 52m Italian built Benetti superyacht with helipad and transatlantic range.

Объявленная стоимость супер-яхты составляет 8 900 000 евро. VIANNE спроектирована в стальном корпусе с алюминиевой надстройкой. Яхта создана по классификации ABS, за ее экстерьер отвечал дизайнер Стефано Натуччи (Stefano Natucci). К особенностям яхты относится вертолетная площадка и видовое джакузи на палубе. Супер-яхта способна совершать трансатлантические переходы. В 2021 году был завершен капитальный ремонт судна, включая замену интерьера. Ремонтные работы проводили специалисты итальянской верфи Arpeca. В этом же году яхта прошла испытания по согласованию класса и флага. Коммерческий класс яхты позволяет зафрахтовать ее для чартерных перевозок. В пяти каютах яхты VIANNE могут разместиться до 12 гостей. Экипаж состоит из 12 опытных специалистов во главе с известным капитаном из Италии Альберто Замбелли (Alberto Zambelli). Внутренние помещения и палуба яхты недавно обставили мебелью бренда Ralph Lauren. Кроме того, была обновлена зона бассейна, включая установку новой водной горки и плавучей террасы.

В яхтенной индустрии растет количество услуг, которые можно оплатить с помощью криптовалюты, и на сегодняшний день VIANNE является самой большой яхтой, которую можно купить за NFT-токены. Это не только отличное финансовое вложение, но и уникальная возможность совершить сделку с использованием только NFT-токенов. Забронировать просмотр яхты VIANNE можно на Карибских островах и во Флориде. Для получения дополнительной информации покупателям и брокерам необходимо связаться с представителями офиса продаж. В зимние месяцы стоимость чартерных перевозок на яхте VIANNE составляет 196 тыс. долл. США за неделю в Карибском бассейне.

Видеоролик о яхте VIANNE на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Для получения более подробной информации о яхте VIANNE, а также фото- и видеоматериалов о ней посетите официальный веб-сайт: www.myvianne.com или свяжитесь с представителем по эл. почте: [email protected] / [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg

SOURCE Superyacht VIANNE

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