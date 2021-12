54gene lance la branche de diagnostic 7RiverLabs pour améliorer les résultats en matière de santé des patients

Depuis son lancement en 2019, 54gene a piloté la génomique et la médecine moléculaire dans toute l'Afrique. Anciennement connu sous le nom de DiagnoseMe Africa, 7RiverLabs (du nom des 7 principaux fleuves du continent) est destiné à égaliser la médecine de précision pour les populations africaines. S'appuyant sur cette vision, 54gene a domestiqué la technologie de diagnostic, éliminant le besoin d'envoyer des échantillons à l'étranger pour analyse, ce qui entraînerait un coût considérable pour le patient. Les médecins pourront désormais détecter et prévenir les maladies plus tôt, contribuant ainsi à améliorer les résultats du traitement et la qualité de la santé des patients.

Dans le cadre de sa mission de s'établir en tant que principal fournisseur de soins diagnostiques axés sur une technologie ultramoderne, 54gene a nommé son directeur commercial, Jude Uzonwanne, en tant que PDG par intérim de la branche de diagnostic.

Grâce à l'utilisation de laboratoires de pointe et à des améliorations marquées du flux de travail, plus de 300 tests moléculaires critiques peuvent désormais être effectués en toute sécurité, couvrant l'oncologie, les maladies infectieuses, les tests et le séquençage génétiques, la pathologie anatomique, la chimie clinique, la microbiologie, l'hématologie ainsi que les maladies transmissibles et non transmissibles.

Avec des tests coûtant que quelques milliers de nairas, généralement plus abordables que les tarifs en vigueur du marché, les résultats, en fonction de la complexité, sont fournis en seulement quelques heures ou quelques jours et sont envoyés par voie numérique aux médecins des patients pour le suivi.

Lors du lancement de 7RiverLabs, le Dr Abasi Ene-Obong, fondateur et PDG de 54gene, a commenté : « Le lancement de 7RiverLabs est une manifestation de l'un des objectifs que 54gene s'est fixés il y a deux ans : améliorer les résultats diagnostiques et thérapeutiques sur le continent. Avec la gamme de tests proposés par 7RiverLabs, des millions d'Africains peuvent commencer à mieux contrôler leur santé. Notre objectif avec cette nouvelle branche de diagnostic est de nous assurer que chaque Africain a accès à nos centres offrant des tests de laboratoire avancés sans avoir à débourser des frais exorbitants. Les patients recevront des résultats rapides qui guideront leurs médecins afin de réduire les diagnostics tardifs conduisant à de faibles chances de survie, d'améliorer leurs options de traitement et, finalement, leur qualité de vie. »

Jude Uzonwanne a commenté : « 7RiverLabs complète les efforts du gouvernement et de l'industrie pour atteindre la mission du ministère nigérian de la Santé visant à améliorer les soins à la population générale. Des centaines de tests moléculaires seront mis à la disposition de millions de personnes, à une fraction du coût du transport des échantillons à l'étranger, ce qui contribuera à augmenter les taux de détection et de dépistage précoces des maladies et à sauver des vies. « C'est une nouvelle révolutionnaire pour le Nigeria ; et alors que nous forgeons des partenariats de confiance avec les principaux assureurs de santé, hôpitaux et professionnels de la santé, nous prévoyons que des centaines d'autres emplois seront créés dans le cadre de notre expansion des services à travers l'Afrique. »

En 2021, le marché potentiel des tests médicaux en Afrique subsaharienne s'élevait actuellement à 10 milliards de dollars américains. À l'heure actuelle, la majorité des tests moléculaires sont envoyés en dehors du continent ; les investissements dans ce secteur verront le marché connaître un taux de croissance moyen attendu de plus de 4 % par an. Cela sera directement lié à l'accessibilité financière, aux diagnostics précis et aux délais de traitement rapides ; tout ce que 7RiverLabs est capable d'offrir non seulement au Nigeria, mais à travers tout le continent.

À propos de 54gene

54gene est une société de technologie médicale axée sur l'avancement du domaine de la génomique africaine pour permettre des découvertes scientifiques et améliorer les résultats diagnostiques et thérapeutiques en Afrique et dans la communauté mondiale. Fondée en 2019, la société génère des informations génétiques à partir de cohortes de recherche dans les populations les plus diversifiées au monde afin d'améliorer le développement, la disponibilité et l'efficacité des traitements et des diagnostics qui se révéleront bénéfiques pour toutes les populations.

