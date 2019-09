58 pays se joignent au Forum économique Euro-Asie à Xi'an pour fonder conjointement l'initiative « La ceinture et la route »

Le Forum a intégré les ressources en talents, le capital logistique et l'information pour fonder conjointement la BRI grâce à une meilleure coopération avec l'OCS en accélérant la collaboration entre les régions orientales et occidentales de l'Eurasie. Il considère qu'il s'agit d'une étape importante entre la Chine et les pays eurasiens pour stabiliser l'économie mondiale dans de nombreux secteurs tels que l'intelligence artificielle et le déploiement des technologies agricoles de pointe.

« La BRI a fait du Shaanxi une frontière permettant une plus grande ouverture de la Chine et a relié le Shaanxi aux membres de l'OCS et aux pays eurasiens », a déclaré Hu Heping, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois du Shaanxi. « Xi'an va désormais saisir cette opportunité afin de renforcer ses échanges avec les pays partenaires dans les domaines de l'énergie, de la fabrication de pointe, du commerce et de l'investissement, de l'écologie et du tourisme, des infrastructures vertes, de la logistique et de bien d'autres secteurs. »

Visant à renforcer la coopération nationale et internationale et unissant les aspirations à la création de principes uniques et communs de développement, le Forum se compose de 10 évènements satellites qui englobent la finance, l'écologie, la culture et le tourisme, la météorologie, ainsi que les sciences et les technologies. Les échanges avec des pays étrangers dans les domaines de l'économie et du commerce, de la coopération industrielle et des services publics se sont retrouvés au cœur des principales discussions du Forum.

Par ailleurs, 14 activités venues étayer l'évènement, dont des conférences, des festivals, des spectacles et des concours, ont contribué à améliorer le niveau de développement de l'économie du Shaanxi axée sur l'exportation.

Lancé en 2005, le Forum économique Euro-Asie se tient tous les deux ans. Actuellement dans sa huitième édition, le Forum a façonné une plate-forme essentielle pour que la Chine et les pays eurasiens fondent conjointement l'initiative « La ceinture et la route » en promouvant plus de 70 intentions de coopération transfrontalière telles que le club de l'énergie, le fonds de développement urbain et la bibliothèque numérique multinationale.

À la suite des initiatives du Forum, Xi'an va jouer un rôle central dans l'économie de la Chine occidentale et des échanges avec les pays situés le long de la Route de la soie dans les domaines de la science et de la technologie, de la promotion culturelle, du modèle d'ouverture et des transports. Étant l'une des zones d'expérimentation en Chine, Xi'an a renforcé sa position stratégique et s'efforce d'apporter de la vitalité dans le mode de vie, l'emploi et l'humanité.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, en Chine occidentale, Xi'an est une destination touristique internationale, riche de plus de 3 000 ans d'histoire et offrant des attractions de renommée mondiale telles que les guerriers et les chevaux en terre cuite et ses anciennes murailles. Surnommée « le musée en plein air de la Chine », la ville a été le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales formé sous la dynastie chinoise Han et qui assurait les liaisons commerciales entre l'Orient et l'Occident.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/996805/Euro_Asia_Economic_Forum_in_Xi_an.jpg

SOURCE Xi'an Municipal Government