5G занимает лидирующую позицию

БАНГКОК, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Бангкоке открылся 13-й Глобальный форум широкополосной мобильной связи (MBBF) компании Huawei, на котором с вступительной речью выступил Кен Ху (Ken Hu).

«Технология 5G развивалась быстрее, чем любое предыдущее поколение мобильных технологий, — начал г-н Ху. — Всего за три года мы добились значительного прогресса в развертывании сетей, предоставлении потребительских услуг и отраслевых приложений».

Ken Hu speaking at MBBF 2022

«5G развивается чрезвычайно быстро, — продолжил он, — и мы все должны гордиться достигнутым прогрессом. Но мы можем сделать еще больше, чтобы максимизировать ценность этой технологии. Нам необходимо работать вместе, чтобы полностью раскрыть потенциал сетей 5G и распространить их на такие услуги, как облачная и системная интеграция. Вместе мы можем стимулировать развитие сетей 5G, приложений и отрасли в целом».

По состоянию на октябрь 2022 года более 230 операторов по всему миру запустили коммерческие услуги 5G. В общей сложности в отрасли создано более трех миллионов базовых станций 5G, обслуживающих более 700 миллионов абонентов.

В телекоммуникациях на потребительские услуги по-прежнему приходится основная часть доходов операторов. По мере распространения 5G ее значительно более высокое качество обслуживания приводит к новым изменениям в поведении потребителей, включая резкий рост видеотрафика с высокой разрешающей способностью. Новые мобильные приложения, использующие более высокие скорости 5G и низкую задержку, удвоили среднее потребление пользовательских данных (DOU) и увеличивают средний доход на одного пользователя (ARPU) на 20–40 %, что способствует стабильному росту доходов операторов от сетевого взаимодействия.

В то же время приложения B2B 5G также становятся новым двигателем роста доходов операторов, что приносит значительную пользу в таких отраслях, как нефть и газ, производство и транспорт.

Эти приложения не только инновационные, но и создают реальную коммерческую ценность для операторов. Например, в 2021 году китайские операторы получили более 3,4 млрд. юаней (около 500 млн. долларов США) дополнительной прибыли от более чем 3000 промышленных проектов 5G. Кроме того, эти проекты также позволили получить в 10 раз больше данных и интегрированных услуг ИКТ.

Приложения B2B 5G могут стать самым быстрорастущим источником доходов для операторов. 5G позволяет предложить новые сценарии обслуживания, приложения и бизнес-модели, прокладывая путь к беспрецедентным возможностям роста в отрасли.

«Чтобы воспользоваться этими возможностями,— заявил г-н Ху, — нам необходимо предпринять некоторые действия».

Создание сетей для повышения качества обслуживания пользователей

Помимо расширения охвата, сети должны строиться таким образом, чтобы оптимизировать различные типы пользовательского опыта. Например, китайские операторы оптимизировали свои сети для TikTok и других популярных видеосервисов, сократив задержку первого ввода на 50 % и зависание видео на 90 %. Это значительное улучшение работы с видео удвоило потребление данных и привлекает новых пользователей к услугам 5G.

Стимулирование развития 5.5G

Чтобы вывести 5G на новый уровень, компания Huawei совместно с операторами и отраслевыми партнерами предложила четыре функции для 5.5G, следующего этапа развития технологии 5G: канал нисходящей связи со скоростью 10 Гбит/с, канал исходящей связи со скоростью 1 Гбит/с, поддержка 100 млрд. соединений и собственный интеллект.

«Отрасли необходимо объединить усилия для определения стандартов, подготовки спектра и построения экосистемы», — заявил г-н Ху.

Внедрение инноваций в сфере обслуживания для максимального повышения эффективности 5G

Благодаря широкой полосе пропускания и малой задержке, 5G можно интегрировать с облачными сервисами и искусственным интеллектом для предоставления совершенно новых услуг как потребителям, так и компаниям. Операторы могут обеспечивать новые возможности, такие как расширенная реальность (XR), облачный гейминг и усовершенствованные услуги звонков для отдельных потребителей, а также предоставлять предприятиям более комплексные решения для цифровой трансформации. Это обеспечивает новые потоки доходов, предоставляя поставщикам возможность выйти за рамки сетевого взаимодействия и перейти к облачным сервисам и системной интеграции.

Цифровизация промышленности — это новая волна глобального экономического развития. Будучи одним из ключевых факторов, способствующих цифровой трансформации, 5G открывает мир новых возможностей. Однако экосистеме ИКТ необходимо работать вместе, чтобы извлечь из этого максимальную пользу. «Если мы будем работать вместе, мы сможем стимулировать развитие сетей 5G, приложений и отрасли в целом», — подчеркнул г-н Ху.

Глобальный форум широкополосной мобильной связи 2022 года проводится компанией Huawei совместно со своими отраслевыми партнерами GSMA и GTI. Этот ежегодный форум объединяет операторов мобильной связи, лидеров отрасли и партнеров по экосистеме со всего мира, чтобы обсудить, как сделать 5G коммерческим успехом, а также другие приоритетные темы отрасли, такие как экологически чистое развитие, интеллект и эволюция 5G. Для получения более подробной информации посетите:

https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1928828/Ken_Hu_speaking_MBBF_2022.jpg

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