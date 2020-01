5G: battersi per la crescita sostenibile tra le aspettative

SHENZHEN, Cina, 24 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che il CTO di ZTE Wang Xiyu ha condiviso le sue opinioni sull'era del 5G in arrivo, focalizzata su "5G: battersi per una crescita sostenibile in mezzo alle aspettative".

Nel 2019, più di 50 operatori in tutto il mondo hanno annunciato il loro lancio commerciale del 5G, con oltre 200.000 nuove stazioni base 5G Sub-6GHz impiegate. Tuttavia, la commercializzazione del 5G rimane ancora alla fase iniziale di sviluppo infrastrutturale, come dimostrato dalla costruzione su vasta scala solo in Cina, Corea del Sud, Stati Uniti e pochi altri paesi in Europa e Medio Oriente. Si stima che la Cina costruirà più di 500.000 stazioni base 5G nel 2020, il che velocizzerà l'utilizzo globale del 5G. Attualmente, la partenza del 5G ha affrontato una serie di sfide, come requisiti più stringenti sulla densità delle stazioni base, più bassi consumi energetici e modelli di business profittevoli. Inoltre, gli operatori cercano il ritorno sugli investimenti (RoI) da diversi settori verticali ed un ecosistema collaborativo per alimentare tutti i settori con le innovazioni del 5G.

Un decennio fa, il 4G ha vissuto la sua prosperità mondiale malgrado le incertezze. Lo sviluppo tecnologico in combinazione con le pratiche innovative ha facilitato l'utilizzo commerciale del 4G, consentendo all'internet mobile di accelerare la trasformazione sociale.

Lo sviluppo commerciale sta promuovendo la commercializzazione del 5G su vasta scala

Sebbene il consumo energetico per bit del 5G si sia sensibilmente ridotto rispetto a quello del 4G, l'efficienza energetica rimane ancora un punto chiave poiché le reti 5G dovrebbero accelerare il tasso di elaborazione dati di decine di volte. I chipset sono determinanti per la performance, l'integrazione, il consumo energetico ed altri parametri chiave dei prodotti; quindi il processo di fusione dei chipset è cruciale per l'evoluzione del prodotto. In passato, il processo di fonderia del chipset da 28 nm disponibile sia per l'apparecchiatura di sistema che per i dispositivi mobili ha spinto la commercializzazione del 4G. Oggi, il chipset da 7 nm è destinato a guidare la commercializzazione del 5G. Con i suoi chip da 7 nm di banda base e chip DIF sviluppati in proprio, ZTE ha fatto progressi notevoli, fra cui un miglioramento del 40% in integrazione, una crescita di oltre il 20% in potenza di uscita RF end-to-end, ed una diminuzione del 30% sia del consumo energetico che del peso del prodotto. Nel 2020, questi chipset saranno usati massicciamente nelle reti 5G. Nei prossimi anni, con il continuo sviluppo delle tecnologie, il consumo energetico e il peso del prodotto continueranno a ridursi. Di conseguenza, lo sviluppo leader di settore dei chipset da 7nm/5nm consoliderà la leadership dei prodotti 5G dei fornitori mainstream.

I problemi di copertura portati da una più alta banda di frequenze del 5G potranno essere mitigati dall'uso di nuove tecnologie come Massive MIMO. Quindi, la densità delle stazioni base 5G nelle aree urbane è simile a quella delle stazioni base 4G.

L'integrazione multi-vendor è ancora la più grande sfida per la commercializzazione del 5GC. Attualmente, l'architettura Cloud-Native (CNA) e quella Service Based (SBA) hanno già raggiunto il disaccoppiamento software-hardware e sono state messe in uso commerciale. Lo slicing di rete può raggiungere l'utilizzo incrociato automatico nelle RAN, reti di trasporto e core costruite da un unico vendor. Gli operatori stanno ora cercando di esplorare l'integrazione multi-vendor per migliorare gli standard nel dominio di gestione facilitando l'utilizzo automatico end-to-end. I tipici servizi che emergono nella commercializzazione del 5GC, come il 5G VoNR e i servizi SMS, la fatturazione, l'handover inter-RAT, e la migrazione dei dati utente senza cambio di scheda SIM o numero, hanno passato i test di interoperabilità (IOT) e dimostrato le loro capacità di supportare gli scenari eMBB. Le norme per i servizi orientati ai settori verticali come il posizionamento 5G di alta precisione, ESTUN, NPN, TSN, e LAN 5G stanno diventando mature. ZTE è stato un player leader nel promuovere la commercializzazione 5GC sulla base di prodotti 5GC maturi, prove sul campo e performance di rete.

Nella fase iniziale di sviluppo del 5G, gli standard per l'apparecchiatura utente 5G e i sistemi 5G sono ancora in corso d'opera. Quindi, i vendor con capacità 5G end-to-end diventano leader di settore implementando la messa in funzione unificata e facendo un miglior uso delle bande di frequenza. Nel febbraio 2019, ZTE ha rilasciato l'Axon 10 Pro 5G, il primo smartphone 5G in uso commerciale in Cina. Alla fine del 2019, le spedizioni di smartphone 5G ai clienti globali hanno raggiunto i 5 milioni, incidendo per lo 0,15% delle consegne totali di smartphone nel mondo. Nel primo trimestre del 2020, ZTE ha in progetto di rilasciare una serie di smartphone 5G di prossima generazione multimodali e multi-frequenza come l'Axon 11. Entro la fine del 2020, il prezzo più basso per gli smartphone 5G di ZTE si prevede essere di 300 dollari, ed anche il prezzo dei moduli SA per i settori verticali è previsto decrescere rapidamente. Con una più ampia copertura delle reti 5G, gli operatori mondiali predicono che entro la fine del 2020 le attrezzature utente 5G nel mondo raggiungeranno i 160 milioni.

Le pratiche di commercializzazione del 5G stanno spingendo la trasformazione digitale

ZTE sta collaborando con partner di settori verticali per ottimizzare il valore di ciascuna applicazione. ZTE ha esplorato la profonda integrazione tra 5G e industrie verticali con Sany Heavy Industry, agenzia di stampa Xinhua, porto di Tianjin e Suning, promuovendo congiuntamente la trasformazione digitale dei settori.

Le pratiche e le sperimentazioni del 5G nei settori verticali indicano che le combinazioni di scenari reali e virtuali sono requisiti vitali dei settori. In molte applicazioni 5G, i servizi video sono considerati essenziali per la trasformazione digitale. Sebbene il 4G possa supportare la trasmissione di testo, dati, foto e piccoli video, il 5G assicura la trasmissione affidabile dei segnali di controllo e servizi video che implichino interazione, tempo reale e latenza deterministica. Promuovendo la digitalizzazione nella società e mettendo in atto i sistemi di controllo digitale, il 5G può accelerare la trasformazione digitale.

Nell'era 2G, gli operatori si concentravano sulla costruzione dell'infrastruttura di rete, per godere esclusivamente dei benefici, raggiungendo l'età dell'oro quando i servizi voce erano predominanti. Nelle ere 3G e 4G, la debole correlazione tra contenuti e reti ha consentito ai service provider OTT di condividere dei benefici derivanti dalle reti esistenti. Per cui, coloro che stavano in prima linea nell'internet mobile e nell'informatica in cloud sono diventati i giganti del settore. Nell'era del 5G, i requisiti di banda larga, di elevata interazione e latenza deterministica rendono i servizi più affidati alle reti che consentono contenuti, calcolo e servizi di storage. Mentre il 4G è un catalizzatore per l'informatica in cloud in pieno boom, il 5G sarà la forza motrice per i servizi video distribuiti, sincronizzati e in tempo reale nell'era del cloud computing. Gli operatori di telecomunicazioni godranno dei benefici derivanti dall'economia digitale sulla base delle loro risorse di rete e vantaggi di capacità superiori.

In collaborazione con imprese leader in vari settori, ZTE è dedicata a potenziare lo sviluppo delle industrie verticali attraverso il 5G e a consentire a tutti i partner di mettere in campo capacità core come Cloud XR, IA, interconnessione intelligente, posizionamento di alta precisione e capacità di sicurezza per le applicazioni industriali.

L'applicazione di software essenziali sta facendo avanzare la costituzione di un ecosistema multi-vendor

Diversamente da quanto avviene nel campo consumer tradizionale, la trasformazione digitale nelle industrie verticali richiede un ecosistema più maturo ed un notevole innalzamento dell'affidabilità dal 99,9% al 99,999% ed anche più su. I software essenziali, come i sistemi operativi e i database, sono fondamentali per il miglior uso sia dell'hardware che delle applicazioni.

Il sistema operativo NewStart di ZTE è stato adottato in settori chiave come telecomunicazioni, ferrovie ad alta velocità, energia, automotive e automazione industriale. Con oltre 200 milioni di set spediti ai clienti in tutto il mondo, il sistema operativo NewStart è diventato una tecnologia fondamentale che assicura l'evoluzione sociale affidabile.

In vista della crescente mole di dati da elaborare e transazioni commerciali nell'era 5G, l'architettura di rete tradizionale con server dedicati e database centralizzati non può sostenere lo sviluppo del servizio sul lungo termine con i suoi limiti attuali di performance di sistema, scalabilità e flessibilità. L'applicazione di database distribuiti, data la loro migliore resa e maggiore affidabilità, assicura la rapida implementazione di nuove tecnologie nell'ecosistema, e rimuove i rischi di contrazione dell'ecosistema, le difficoltà nella coltivazione del talento, e gli alti costi insiti nei server dedicati. GoldenDB, il database distribuito di ZTE, è stato applicato da grandi banche nei loro sistemi di carte di credito per venire incontro alle stringenti esigenze del business. Assistendo i clienti nella fluida elaborazione del traffico di punta delle giornate shopping del Doppio 11 (11 novembre) e Doppio 12 (12 dicembre), il database costituisce un esempio per altre applicazioni innovative di database in settori diversi.

ZTE è dedicata a facilitare la commercializzazione del 5G e lo sviluppo delle autostrade informatiche, per far progredire la trasformazione digitale alimentando i settori verticali attraverso il 5G. Promuovendo i suoi prodotti largamente usati e maturi, ovvero il sistema operativo NewStart e il database GoldenDB, l'azienda è impegnata a battersi per la prosperità dell'ecosistema.

