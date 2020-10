5G+, By All for All (5G+, Por Todos Para Todos)

Guangzhou testemunhará a 2020 World 5G Convention em 26 de novembro

GUANGZHOU, China, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ - Este artigo foi escrito pelo Comitê Organizador da World 5G Convention (reportado pelo Science and Technology Daily):

A 2020 World 5G Convention, organizada conjuntamente pelo Governo Popular da Província de Guangdong da República Popular da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China e o Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China, será realizada em Guangzhou de 26 a 28 de novembro. O tema da Convenção é "5G+ By All for All".

Em 4 de março, uma reunião do Comitê Permanente do Departamento Político do Comitê Central de CPC enfatizou a aceleração da construção de novas infraestruturas, como as redes 5G e os centros de dados. Quando o Secretário Geral Xi Jinping visitou Zhejiang, Shaanxi e outros lugares este ano, sucessivamente deu instruções importantes sobre a aceleração da construção de novas infraestruturas, como 5G.

Com a intensificação de uma nova rodada de revolução tecnológica global e transformação industrial, o 5G se converteu em uma área de desenvolvimento prioritária na estratégia de desenvolvimento da economia digital no mundo. De acordo com a previsão da Associação Mundial de Sistemas de Comunicações Móveis, em 2024 haverá cerca de 1,2 bilhão de usuários de 5G em todo o mundo. A Academia de Tecnologia da Informação e das Comunicações da China prevê que o investimento acumulado na construção de redes 5G da China tem potencial para alcançar 1,2 trilhão de RMB até 2025. Isso impulsionará a cadeia industrial a jusante e a montante e o investimento em aplicações em vários setores excederá 3,5 trilhões de RMB. De 2020 a 2025, o uso comercial de 5G na China impulsionará indiretamente a produção econômica total de cerca de 24,8 trilhões de RMB.

A World 5G Convention é o primeiro evento internacional do mundo no campo 5G, e foi realizada em Pequim pela primeira vez em 2019. A Convenção reuniu especialistas e acadêmicos, assim como executivos de negócios de todo o mundo para conduzir debates aprofundados centrados no tema "5G - Mudar o Mundo, Criar o Futuro". Aqui está a lista dos participantes da cerimônia de abertura: Cai Qi, membro do Departamento Político do Comitê Central de CPC e Secretário do Comitê Municipal de CPC de Pequim; Wang Yong, Conselheiro de Estado; Wang Zhigang, Ministro do Ministério de Ciência e Tecnologia da República Popular da China; Miao Wei, ex-Ministro do Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China; e Lin Nianxiu, Diretor Adjunto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. Ele incorpora totalmente a grande atenção que o Partido e os líderes estatais prestam ao desenvolvimento do 5G.

A 2020 World 5G Convention será realizada em Guangzhou, onde reunirá cientistas importantes e influentes no campo global da informação e da comunicação, provedores de serviços 5G de renome mundial e provedores de aplicações da indústria 5G para realizar intercâmbios e debates sobre tecnologias de ponta, tendências da indústria e aplicações inovadoras no campo do 5G. A Convenção refletirá plenamente a tração do 5G na nova forma econômica mundial e a importância do 5G no novo padrão de desenvolvimento de ciclo duplo, bem como destacará que o 5G promove a atualização das indústrias tradicionais e uma nova vida digital, "benefícios inteligentes", demonstrando o papel e o valor da capacitação da indústria 5G para o mundo.

De acordo com a introdução divulgada pelo Comitê Organizador da World 5G Convention, a Convenção será realizada de uma novo modelo físico e eletrônico, consistindo em uma cerimônia de abertura, um fórum principal e fóruns de cúpula. O Fórum de Transformação da Indústria 5G e de Mídia, bem como o Fórum de Novos Consumos da Vida Digital e 5G serão realizados pela primeira vez em 25 de novembro. A cerimônia de abertura e o fórum principal serão realizados na manhã de 26 de novembro. Os fóruns da cúpula serão realizados sucessivamente a partir da tarde de 26 a 27 de novembro, incluindo Economia Digital Liderada pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável e 5G, o Fórum de Desenvolvimento da área da Grande Baía e 5G, a 3ª Cúpula Internacional de Guangzhou AL & I 2020, o Fórum de Internet Industrial e 5G, o Fórum de Saúde Pública e Saúde Sanitária e 5G, o Fórum de Transporte Inteligente e 5G, o Seminário Internacional de 2020 sobre Tecnologias e Estratégias da Comunicação Futura e assim sucessivamentee. Haverá um amplo debate sobre diferentes temas e em diversos campos.

Durante a Convenção, uma exposição com uma área de cerca de 12 mil metros quadrados será realizada de 26 a 28 de novembro, mostrando nova vida, novas indústrias, novas tecnologias e outros temas. O espaço de exibição interativa será construído em torno das atividades de produção social, incluindo a vida familiar, a saúde, o consumo financeiro, a comunicação social, a educação e o entretenimento, o transporte e a logística, a produção e a fabricação, a gestão urbana e outros cenários de serviços de aplicações 5G. A exposição terá como foco a exibição de casos excepcionais das aplicações 5G até o momento, destacando as conquistas do 5G beneficiando o público e capacitando as indústrias. Os visitantes podem testar pessoalmente aplicações de vida inteligente 5G, ter uma profunda experiência da implementação do 5G na produção industrial e uma compreensão abrangente das novas tecnologias e dos novos produtos a jusante e a montante da cadeia industrial 5G.

No Plano de Desenvolvimento Outline para a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, publicado pelo Comitê Central de CPC e pelo Conselho de Estado em fevereiro de 2019, se afirma claramente que devemos promover as tecnologias da informação de nova geração e convertê-las em novas indústrias de pilares e promover uma série de grandes projetos industriais em áreas-chave, como as novas tecnologias de visualização, tecnologias de comunicação de nova geração, 5G e Internet móvel.

Como um dos organizadores da Convenção, a província de Guangdong tem promovido ativamente o desenvolvimento da aplicação industrial 5G. Em 2019, a província de Guangdong publicou o Plano de Ação Provincial de Guangdong para acelerar o desenvolvimento da indústria 5G (2019-2022), especificando o objetivo e a direção para o desenvolvimento da indústria 5G. Como uma das primeiras cidades-piloto 5G na China, Guangzhou atribui grande importância em aproveitar a oportunidade para o rápido desenvolvimento do 5G, acelerando o fomento de novos tipos de negócios, novas economias e novos impulsos, e criando um novo impulso liderado pela ciência e a tecnologia, com a finalidade de proporcionar um apoio importante para que Guangzhou transforme em realidade o objetivo de "cidade velha, nova vitalidade". A Convenção explorará o novo ponto de partida, novas direções e novas oportunidades do 5G, combinando a tendência de desenvolvimento da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e levando em consideração que o processo de implementação comercial promoverá a integração do 5G em todas as indústrias, e vinculará todo o necessário para beneficiar o público, e potenciará a construção da área da Grande Baía.

O canal de inscrição para participação na 2020 World 5G Convention e na exposição já está aberto. Para obter mais informações, consulte o site oficial da Convenção em www.w5gc.com.

FONTE Science and Technology Daily

