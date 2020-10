Guangzhou será testigo de la 2020 World 5G Convention el 26 de noviembre

GUANGZHOU, China, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Este artículo fue escrito por el Comité Organizador de la World 5G Convention (reportado por Science and Technology Daily):

La 2020 World 5G Convention, organizada conjuntamente por el Gobierno Popular de la Provincia de Guangdong de la República Popular China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China, se celebrará en Guangzhou del 26 al 28 de noviembre. El tema de la Convención es "5G+ By All for All".

El 4 de marzo, una reunión del Comité Permanente de la Oficina Política del Comité Central de CPC hizo hincapié en acelerar la construcción de nuevas infraestructuras como las redes 5G y los centros de datos. Cuando el Secretario General Xi Jinping visitó Zhejiang, Shaanxi y otros lugares este año, sucesivamente dio instrucciones importantes sobre la aceleración de la construcción de nuevas infraestructuras como 5G.

Con la profundización de una nueva ronda de revolución tecnológica global y transformación industrial, el 5G se ha convertido en un área de desarrollo prioritario en la estrategia de desarrollo de la economía digital en el mundo. Según la predicción de la Asociación Mundial de Sistemas de Comunicaciones Móviles, para 2024 habrá casi 1.200 millones de usuarios de 5G en todo el mundo. La Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones predice que la inversión acumulada en la construcción de redes 5G de China es potencial para alcanzar los 1,2 billones de RMB para 2025. Impulsará la inversión en la cadena industrial ascendente y descendente y la inversión en aplicaciones en diversas industrias para superar los 3,5 billones de RMB. De 2020 a 2025, el uso comercial 5G de China impulsará indirectamente la producción económica total de unos 24,8 billones de RMB.

La World 5G Convention es el primer evento internacional del mundo en el campo 5G, y se celebró en Beijing por primera vez en 2019. La Convención reunió a expertos y académicos, así como a ejecutivos de negocios de todo el mundo para llevar a cabo debates en profundidad centrados en el tema de "5G - Cambiar el mundo, crear el futuro". Aquí está la lista de los participantes de la ceremonia de apertura: Cai Qi, miembro de la Oficina Política del Comité Central de CPC y Secretario del Comité Municipal de CPC de Beijing; Wang Yong, Consejero de Estado; Wang Zhigang, Ministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China; Miao Wei, ex Ministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China; y Lin Nianxiu, Director Adjunto de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China. Encarna plenamente la alta atención que el Partido y los líderes estatales prestan al desarrollo del 5G.

La 2020 World 5G Convention se celebrará en Guangzhou, donde reunirá a científicos importantes e influyentes en el campo global de la información y la comunicación, proveedores de servicios 5G de renombre mundial y proveedores de aplicaciones de la industria 5G para llevar a cabo intercambios y debates sobre tecnologías de vanguardia, tendencias de la industria y aplicaciones innovadoras en el campo del 5G. La Convención reflejará plenamente la tracción del 5G en la nueva forma económica del mundo y la importancia del 5G en el nuevo patrón de desarrollo de doble ciclo y destacará que el 5G promueve la mejora de las industrias tradicionales y una nueva vida digital, "beneficios inteligentes", demostrando el papel y el valor del empoderamiento de la industria 5G para el mundo.

Según la introducción publicada por el Comité Organizador de World 5G Convention, la Convención se celebrará de una nueva manera de hacer clic y mezclar, que consistirá en una ceremonia de apertura, un foro principal y foros de la cumbre. El Foro de Transformación de la Industria 5G y de Medios, así como el Foro de Nuevos Consumos de la Vida Digital y 5G, se celebrarán por primera vez el 25 de noviembre. La ceremonia de apertura y el foro principal se llevarán a cabo por la mañana el 26 de noviembre. Los foros de la Cumbre se celebrarán sucesivamente desde la tarde del 26 al 27 de noviembre, incluyendo el Foro de Economía Digital dirigido por el Foro de Desarrollo Sostenible y 5G, el Foro de Desarrollo del área de la Gran Bahía y 5G, la 3a Cumbre Internacional de Guangzhou AI & I 2020, el Foro de Internet Industrial y 5G, el Foro de Salud Pública y Salud Sanitaria y 5G, el Foro de Transporte Inteligente y 5G, el 2020 Seminario Internacional sobre Tecnologías y Estrategias de la Comunicación Futura, y así sucesivamente. Se hará un amplio debate en diferentes temas y en diversos campos.

Durante la Convención, del 26 al 28 de noviembre se celebrará una exposición con una superficie de unos 12.000 metros cuadrados, que mostrará nueva vida, nuevas industrias, nuevas tecnologías y otros temas. El espacio de exhibición interactiva se construirá en torno a las actividades de producción social, incluyendo la vida familiar, la atención de la salud, el consumo financiero, la comunicación social, la educación y el entretenimiento, el transporte y la logística, la producción y la fabricación, la gestión urbana y otros escenarios de servicios de aplicaciones 5G. La exposición se centrará en mostrar los casos sobresalientes de las aplicaciones 5G hasta el momento, destacando los logros del 5G beneficiando al público y empoderando a las industrias. Los visitantes pueden experimentar aplicaciones de vida inteligente 5G en persona, tener una experiencia en profundidad de la promoción del 5G a la producción industrial, y tener una comprensión integral de las nuevas tecnologías, nuevos productos de la cadena industrial 5G.

En el Plan de Desarrollo Outline para el Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao publicado por el Comité Central de CPC y el Consejo de Estado en febrero de 2019, se afirma claramente que debemos promover las tecnologías de la información de nueva generación y convertirlas en nuevas industrias de pilares, y fomentar una serie de grandes proyectos industriales en áreas clave como las nuevas tecnologías de visualización, tecnologías de comunicación de nueva generación, 5G e Internet móvil.

Como uno de los organizadores de la Convención, la provincia de Guangdong ha estado promoviendo activamente el desarrollo de la aplicación industrial 5G. En 2019, la provincia de Guangdong publicó el Plan de Acción Provincial de Guangdong para acelerar el desarrollo de la industria 5G (2019-2022), especificando el objetivo y la dirección para el desarrollo de la industria 5G. Como una de las primeras ciudades piloto 5G en China, Guangzhou concede gran importancia a aprovechar la oportunidad para el rápido desarrollo del 5G, acelerando el cultivo de nuevos tipos de negocio, nuevas economías y nuevos impulsos, y creando un nuevo impulso liderado por la ciencia y la tecnología, con el fin de proporcionar un apoyo importante para que Guangzhou haga realidad el objetivo de "ciudad vieja, nueva vitalidad". La Convención explorará el nuevo punto de partida, nuevas direcciones y nuevas oportunidades de 5G combinando la tendencia de desarrollo de la Zona de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y teniendo en cuenta que el proceso de implementación comercial, promoverá la integración del 5G en todas las industrias y vinculará todo lo necesario para beneficiar al público, y potenciará la construcción del área de la Gran Bahía.

El canal de inscripción para participar en la 2020 World 5G Convention y la exposición ya está abierto. Para obtener más información, consulte el sitio web oficial de la Convención www.w5gc.com .

SOURCE Science and Technology Daily