5G+, By All for All (Por Todos para Todos): Guangzhou testemunhará a 2020 World 5G Convention em 26 de novembro

Em 17 de novembro de 2020, o jornalista tomou conhecimento pela conferência de imprensa da Convenção Mundial 5G de 2020, realizada pelo departamento de informações do Governo Popular da Província de Guangdong, que a Convenção Mundial 5G de 2020, copatrocinada pelo Governo Popular da Província de Guangdong da República Popular da China, Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China e Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China, será realizada em Guangzhou no período de 26 a 28 de novembro. O tema da Convenção é "5G+ By All for All" (Por Todos para Todos).

A World 5G Convention é o primeiro evento internacional do mundo no campo 5G, e foi realizada em Pequim pela primeira vez em 2019. A Convenção reuniu especialistas e acadêmicos, assim como executivos de negócios de todo o mundo para conduzir debates aprofundados centrados no tema "5G - Mudar o Mundo, Criar o Futuro". Aqui está a lista dos participantes da cerimônia de abertura: Cai Qi, membro do Departamento Político do Comitê Central de CPC e Secretário do Comitê Municipal de CPC de Pequim; Wang Yong, Conselheiro de Estado; Wang Zhigang, Ministro do Ministério de Ciência e Tecnologia da República Popular da China; Miao Wei, ex-Ministro do Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China; e Lin Nianxiu, Diretor Adjunto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. Ele incorpora totalmente a grande atenção que o Partido e os líderes estatais prestam ao desenvolvimento do 5G.

A 2020 World 5G Convention será realizada em Guangzhou, onde reunirá cientistas importantes e influentes no campo global da informação e da comunicação, provedores de serviços 5G de renome mundial e provedores de aplicações da indústria 5G para realizar intercâmbios e debates sobre tecnologias de ponta, tendências da indústria e aplicações inovadoras no campo do 5G. A Convenção refletirá plenamente a tração do 5G na nova forma econômica mundial e a importância do 5G no novo padrão de desenvolvimento de ciclo duplo, bem como destacará que o 5G promove a atualização das indústrias tradicionais e uma nova vida digital, "benefícios inteligentes", demonstrando o papel e o valor da capacitação da indústria 5G para o mundo.

Os cenários de aplicação do 5G surgiram como cogumelos

No início de 2020, o 5G tinha desempenhado um papel crucial na batalha contra a COVID-19 e no processo de "volta ao trabalho e produção". O 5G foi aplicado em educação remota, serviços médicos remotos, controle de pandemia, trabalho remoto e transporte inteligente. Os cenários de aplicações do 5G surgiram como cogumelos e ganharam um crescimento explosivo. As pessoas já podem ver como o 5G beneficia seu dia a dia em geral. O desenvolvimento da integração profunda entre o 5G e outros setores também revela seus potenciais benefícios econômicos e sociais.

As estatísticas mostram que havia mais de 690.000 estações base 5G na China no final de setembro de 2020, tornando o 5G disponível em quase todas as cidades da China. E o número de terminais 5G ultrapassou 160 milhões. A Academia de Tecnologia da Informação e das Comunicações da China prevê que o investimento acumulado na construção de redes 5G da China tem potencial para alcançar 1,2 trilhão de RMB até 2025. Isso impulsionará a cadeia industrial a jusante e a montante e o investimento em aplicações em vários setores excederá 3,5 trilhões de RMB.

Em maio deste ano, a China colocou 484 aplicativos 5G em operação em cenários da vida real. Em termos de segmentos do setor, o 5G foi implementado pela primeira vez em áreas como saúde inteligente, mídia de notícias, cidade inteligente, Internet de veículos e Internet industrial.

O 5G irá beneficiar toda a humanidade

Enquanto o setor de 5G está crescendo na China, o padrão 5G global unificado liderou a integração profunda da cadeia industrial 5G internacional. O desenvolvimento do setor global de comunicações móveis já formou um padrão de "cada um tendo algo do outro": empresas de equipamentos, terminais, chips e instrumentos de teste cooperam para obter benefício mútuo e buscar o desenvolvimento e a inovação em 5G. Eles lideram o progresso tecnológico 5G por meio da inovação tecnológica, facilitam a maturidade da tecnologia 5G por meio da expansão da aplicação e promovem o compartilhamento de informações 5G por meio da cooperação internacional. Além disso, "aprofundar a cooperação e abrir para resultados ganha-ganha" sempre será o tema da indústria 5G.

Na Sessão Plenária do 23º Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o Presidente Xi Jinping pediu esforços conjuntos e cooperação ganha-ganha para enfrentar as profundas mudanças do mundo não vistas em um século. A China está disposta a compartilhar suas mais recentes conquistas em pesquisa e desenvolvimento, incluindo a tecnologia 5G, com o resto do mundo. Além disso, o desenvolvimento de 5G da China sempre foi guiado pelos princípios de inovação independente, abertura e cooperação. Também atribuímos importância à discussão, construção conjunta e compartilhamento do desenvolvimento de 5G no processo.

A construção de 5G da China trará mudanças revolucionárias ao desenvolvimento econômico e social interno, bem como à produção e à vida. Ela também abrirá as portas para o mundo e terá um efeito demonstrativo no setor global de comunicações móveis. A China está pronta para absorver ativamente a sabedoria global, cooperar mutuamente com parceiros e progredir com esforços combinados.

O sucesso da tecnologia 5G resulta dos esforços conjuntos da indústria global. A 5G também beneficiará toda a humanidade e fortalecerá nossa vida e indústria. De acordo com a introdução divulgada pelo Comitê Organizador da World 5G Convention, a Convenção será realizada de uma novo modelo físico e eletrônico, consistindo em uma cerimônia de abertura, um fórum principal e fóruns de cúpula.

O tema da conferência é "5G+ By All for All" (Por Todos para Todos). O fórum principal é totalmente focado neste tema, e outros dez fóruns desenvolveram "5G+, By All for All" (Por Todos para Todos) de diferentes perspectivas. Convidados internacionais e mais de 60 representantes de operações no exterior participarão do fórum. Durante a Convenção, uma exposição com uma área de cerca de 12 mil metros quadrados será realizada de 26 a 28 de novembro.

O 5G será promovido para capacitar a construção da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau

No Plano de Desenvolvimento Outline para a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, publicado pelo Comitê Central de CPC e pelo Conselho de Estado em fevereiro de 2019, se afirma claramente que devemos promover as tecnologias da informação de nova geração e convertê-las em novas indústrias de pilares e promover uma série de grandes projetos industriais em áreas-chave, como as novas tecnologias de visualização, tecnologias de comunicação de nova geração, 5G e Internet móvel.

Como um dos organizadores da Convenção, a província de Guangdong tem promovido ativamente o desenvolvimento da aplicação industrial 5G. Em 2019, a província de Guangdong publicou o Plano de Ação Provincial de Guangdong para acelerar o desenvolvimento da indústria 5G (2019-2022), especificando o objetivo e a direção para o desenvolvimento da indústria 5G. Como uma das primeiras cidades-piloto 5G na China , Guangzhou atribui grande importância em aproveitar a oportunidade para o rápido desenvolvimento de 5G, acelerando o fomento de novos tipos de negócios, novas economias e novos impulsos, e criando um novo impulso liderado pela ciência e a tecnologia, com a finalidade de proporcionar um apoio importante para que Guangzhou transforme em realidade o objetivo de "cidade velha, nova vitalidade".

A Convenção explorará o novo ponto de partida, novas direções e novas oportunidades do 5G, combinando a tendência de desenvolvimento da área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e levando em consideração que o processo de implementação comercial promoverá a integração do 5G em todas as indústrias, e vinculará todo o necessário para beneficiar o público, e potenciará a construção da área da Grande Baía.

O canal de inscrição para participação na 2020 World 5G Convention e na exposição já está aberto. Para detalhes, consulte o site oficial da Convenção http://www.w5gc.com/.

FONTE Science and Technology Daily

