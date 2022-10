5G na czele skoku technologicznego

BANGKOK, 25 października 2022 r. /PRNewswire/ -- 13. Globalne Forum Mobilnych Sieci Szerokopasmowych Huawei (Mobile Broadband Forum, MBBF) rozpoczęło się dziś w Bangkoku przemówieniem prezesa rotacyjnego firmy, Kena Hu.

„5G rozwija się szybciej niż którakolwiek poprzednia generacja technologii mobilnych – zaczął Hu. - W ciągu zaledwie trzech lat doświadczyliśmy solidnych postępów w zakresie wdrożenia sieci, usług konsumenckich i zastosowań branżowych".

Ken Hu speaking at MBBF 2022

„5G jest na ścieżce szybkiego rozwoju – kontynuował – i wszyscy możemy być dumni z poczynionych postępów. Możemy jednak zrobić jeszcze więcej, by maksymalnie podnieść wartość tej technologii. Powinniśmy pracować wspólnie, aby w pełni uwolnić moc sieci 5G i rozszerzyć jej zakres o usługi chmurowe i integrację systemów. Wspólnie możemy przyczynić się do skokowego postępu w zakresie sieci i zastosowań technologii 5G oraz całej branży".

Według stanu na październik 2022 r. ponad 230 operatorów z całego świata uruchomiło komercyjne usługi 5G. Łącznie cała branża przygotowała ponad 3 miliony stacji bazowych 5G obsługujących przeszło 700 mln abonentów.

Usługi konsumenckie wciąż stanowią przeważającą część przychodów operatorów telekomunikacyjnych. W miarę, jak technologia 5G stawać się będzie coraz powszechniejsza, znacząca poprawa jakości usług przyniesie nowe zmiany w zachowaniu konsumentów, w tym silny wzrost ruchu związany z transmisją wysokiej jakości materiałów wideo. Nowe zastosowania mobilne wykorzystujące wyższe prędkości i niższe opóźnienia sieci 5G podwoiły wskaźnik średniego zużycia danych na użytkownika (DOU) i zwiększają średnie przychody na użytkownika (ARPU) o 20%–40%, przyczyniając się do stabilnego wzrostu przychodów operatorów z łączności.

Jednocześnie nowym motorem wzrostu przychodów operatorów stają się też aplikacje 5G typu B2B oferujące znaczący wzrost wartości w takich branżach, jak ropa naftowa i gaz, produkcja i transport.

Zastosowania te przynoszą nie tylko innowacje, ale także realną wartość komercyjną dla operatorów. Przykładowo w 2021 r. chińscy operatorzy uzyskali ponad 3,4 mld CNY (ok. 500 mln USD) nowych przychodów z ponad 3 tys. przemysłowych projektów 5G. Co więcej, projekty te wygenerowały również dziesięciokrotnie większe przychody z powiązanych usług danych i zintegrowanych usług informatycznych.

Aplikacje 5G typu B2B mogą stać się najszybciej rozwijającym się strumieniem przychodów dla operatorów. 5G pozwala na wdrożenie nowych scenariuszy usług, zastosowań i modeli biznesowych, torując drogę dla bezprecedensowych możliwości rozwoju w branży.

„Aby wykorzystać te szanse – powiedział Hu - musimy podjąć szereg niezbędnych działań".

Rozbudowa sieci dla lepszych doświadczeń użytkowników

Poza zwiększaniem zasięgu, sieci powinny być budowane z myślą o optymalizacji różnych rodzajów doświadczeń użytkowników. Przykładowo chińscy operatorzy zoptymalizowali swoje sieci pod kątem TikToka i innych popularnych usług wideo, zmniejszając wskaźnik first input delay o 50% i zatrzymania klatek o 90%. Zapewnienie tego o wiele płynniejszego doświadczenia odtwarzania filmów dwukrotnie podniosło zużycie danych i przyciąga nowych użytkowników do usług 5G.

Napędzanie rozwoju 5.5G

Aby wynieść technologię 5G na następny poziom, Huawei podjęło współpracę z operatorami i partnerami branżowymi w celu zaproponowania czterech cech sieci 5.5G, która stanowi nową ewolucję technologii 5G: prędkość pobierania 10 Gbps, prędkość wysyłania 1 Gbps, obsługa 100 mld połączeń i natywne rozwiązania inteligentne.

„Branża musi działać wspólnie, by zdefiniować standardy, przygotować pasmo i zbudować cały ekosystem" – powiedział Hu.

Innowacje w zakresie usług dla maksymalizacji wartości 5G

Dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom, sieć 5G może zostać zintegrowana z chmurą i sztuczną inteligencją, aby zapewnić zupełnie nowe usługi dla konsumentów i przedsiębiorstw. Operatorzy mogą zapewniać nowe doświadczenia dla indywidualnych klientów, jak rozszerzona rzeczywistość (XR), granie w chmurze, czy wzbogacone usługi telefoniczne oraz dać przedsiębiorstwom bardziej kompleksowe narzędzia do transformacji cyfrowej. To z kolei otwiera nowe strumienie przychodów i stanowi szansę dla operatorów do wyjścia poza samo zapewnienie łączności i przejścia na usługi chmurowe i integrację systemów.

Cyfryzacja przemysłu będzie kolejną falą globalnego rozwoju gospodarczego. Jako kluczowy czynnik umożliwiający transformację cyfrową, technologia 5G przynosi ogrom nowych możliwości. Aby jak najlepiej wykorzystać je wszystkie, podmioty ekosystemu informacyjno-komunikacyjnego muszą działać razem. Jeśli będziemy pracować razem, możemy przyczynić się do skokowego postępu w zakresie sieci i zastosowań 5G i całej branży" – zakończył Hu.

