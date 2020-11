5G promueve la actualización de las industrias tradicionales y la nueva vida digital inteligente

El responsable de ciencias y tecnología señaló en su apertura que los medios deberían ser "pioneros" en la era 5G, acelerando la aplicación de la tecnología 5G dentro del sector de los medios, y creando una buena opinión pública para la aplicación de la tecnología 5G. Los medios necesitan además usar los trabajos objetivos y rigurosos para transmitir los puntos de vista científicos y racionales para una amplia audiencia, a la vez que adoptan una forma amigable de contar las historias. Además, también presentó el objetivo de Science and Technology Daily de "One Database, Two Wings and Three Platforms" y el uso de las nuevas tecnologías, como 5G para llevar a cabo la promoción del desarrollo integrado y en profundidad de los medios.

Li Xudong, ayudante del director del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong, señaló que la Provincia de Guangdong ha promocionado de forma activa el desarrollo de la aplicación industrial 5G. Cuando la era 5G de comienzo y penetre de forma gradual en todos los aspectos y detalles de la vida social, tenemos todos los motivos por los que creer que vamos a proporcionar nuevos cambios dentro de la industria de los medios. Li explicó que este foro seguro que proporciona un ímpetu tremendo para la promoción de un desarrollo integrado de los medios en China, acelerando la construcción de los nuevos medios principales.

Hablando acerca de cómo acelerar la integración de los medios en profundidad, Fang Zhenghui, ayudante del director de la China Foreign Languages Publishing Administration, explicó que hay tres puntos clave para destacar: el primero, hay que integrar las nuevas tecnologías con una actitud más abierta; en segundo lugar, necesitamos mantener la pista de las nuevas tecnologías con una perspectiva más afilada; en tercer lugar, hemos de aplicar las nuevas tecnologías a una mente más inclusiva.

Dentro de la sección de discursos destacados, las elites de medios conocidos, empresas de tecnología, campos académicos e industria en el hogar y en el extranjero llevaron a cabo un debate académico en profundidad o proporcionaron discursos destacados sobre la aplicación y desarrollo de la nueva ronda de construcción 5G en los medios.

Los invitados debatieron acerca de una serie de temas a los que se enfrentan la categoría de investigación científica futura: la contribución de la tecnología 5G en la cooperación internacional para el desarrollo de la sociedad humana; prospecto y retos de la aplicación de la tecnología 5G en el sector de los medios. Algunos invitados mencionaron además que deberían promocionar el desarrollo de las nuevas cadenas de medios de la industria y el desarrollo de los nuevos medios basados en la combinación de 5G con IA, VR, blockchain y otras tecnologías.

Todos los invitados intercambiaron sus puntos de vista en relación a la promoción de la aplicación de la tecnología 5G entre los medios desde casa y el extranjero, llevando a cabo un asesoramiento constructivo para facilitar la promoción mundial de la tecnología 5G.

Acordaron que 5G va a proporcionar apoyo técnico para la construcción de un sistema de comunicaciones de medios inteligente con todas las cosas siendo una simbiosis de humanos y computacional, además de la auto-evolución. Sus innovaciones disruptivas en la industria de los medios ya han aparecido inicialmente.

Fang Hanting, vicepresidente de Science and Technology Daily, se encargó de la ponencia de la reunión.

Concluyó que en la era de 5G, sobre todo dentro de la era de la economía digital, los medios son un vano de la sociedad. Desde las conexiones inteligentes impulsadas por los datos, los grupos de presión para los medios hasta la inmersión basada en la escena, la centralización y luego los medios ecológicos, podemos observar inicialmente la innovación subversiva de la tecnología 5G en muchos de los aspectos de las industrias de medios. Por ejemplo, con la profundización del impulso de los datos, el análisis lógico detrás de los datos se va a convertir en un nuevo campo de datos de noticias, y algunos grupos de presión, datos y daos de expertos de nuevos productores se convertirán gradualmente en "finalizadores de eventos".

Echando la vista al futuro, la tecnología 5G seguro que lidera los cambios de la industria de los medios. La tecnología 5G ha llevado la tendencia de que todo es un medio. Si cada uno de los medios desea cumplir con los requisitos de la coexistencia armoniosa de los múltiples sujetos de comunicaciones (la gente y los dispositivos inteligentes) en el nuevo sistema, se ha de construir un sistema ecológico. Este sistema ecológico solo tiene oportunidad de sobrevivir y desarrollarse en la era 5G cuando cumple con los requisitos de los medios completos, medios holográficos, medios completos y medios de efecto completo.

Zhao Jianguo, ayudante del editor jefe de Guangming Daily, Zheng Bo, ayudante del editor jefe de Economic Daily, Cui Baoguo, profesor de la School of Journalism and Communication, de la Tsinghua University, Li Qin,profesor de la School of Journalism and Communication de la Renmin University of China, Qu Jing, vicepresidente del Huawei's Public Affairs and Communications Department, Hou Mingjuan, vicepresidente de Qualcomm, Zhang Jun,responsable general de marketing empresarial y relaciones públicas de Tencent, Wu Junhua, vicepresidente de iFlytek Co., Ltd, y Savitskii Alexei, asesor del editor jefe de la Sputnik News Agency asistieron a la sesión del discurso principal.

