5G stimuleert de mediatransformatie

Op 30 augustus 2021 werd in Yizhuang, Beijing, het forum van de World 5G Convention gehouden, met als thema "5G versnelt en stimuleert de nieuwe ontwikkeling van mediaconvergentie". Dit forum wordt mede gesponsord door Science and Technology Daily en China International Publishing Group. Gasten uit de media, de academische wereld en het bedrijfsleven uit binnen- en buitenland kwamen samen om te bespreken hoe 5G-technologie de nieuwe ontwikkeling van mediaconvergentie versnelt. Er werden nieuwe cases gepresenteerd en nieuwe trends voorspeld.

Du Zhanyuan, voorzitter van China International Publishing Group, zei dat 5G-technologie moet worden gebruikt om de mogelijkheden van internationale communicatie te verbeteren. Hij gaf hiervoor vier suggesties. Ten eerste moet het delen van de 5G-technologie actief worden bevorderd om het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid te verbeteren. Ten tweede moet de toepassing van multi-scene-technologie worden versneld. Ten derde moeten de mechanismen die passen bij de ontwikkeling van mediaconvergentie worden opgebouwd. Ten vierde moeten de sci-tech-ontwikkelingen ten volle worden benut om de mogelijkheden van internationale communicatie te vergroten.

Li Ping, lid van de CPC en van het Ministerie van Wetenschap en Technologie en voorzitter van Science and Technology Daily, benadrukte dat mediaconvergentie in feite een onvermijdelijk gevolg is van de ontwikkeling van de sci-tech. Van de reguliere media wordt verwacht dat zij de traditionele media en de nieuwe media diepgaand integreren, een gemeenschap van mediaconvergentie opbouwen, en industrienormen voor de toekomstige ontwikkeling aanreiken.

Li Ping zei dat Science and Technology Daily de ontwikkeling van 5G-technologie nauwlettend heeft gevolgd en de Chinese meningen op het wereldtoneel verwoordt. Op dit moment zijn de internationale meningen over kwesties als het opsporen van virussen en digitale veiligheid ingewikkeld. In het licht van de verstrengelde situaties tussen het bekende en het onbekende, moeten de nieuwe, door de nieuwe technologieën gestuwde, reguliere media een correcte houding en een heldere geest handhaven in de internationale communicatie. Dit zal een actueel onderwerp worden waarover iedereen diep moet nadenken en actief moet antwoorden voor moet vinden.

Tijdens de openingstoespraak bespraken de gasten een reeks onderwerpen betreffende het toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld, waar zal de combinatie van media en nieuwe technologie de media-industrie heen leiden? Hoe spelen de media een belangrijke rol bij de bevordering van de toepassing van opkomende strategische technologieën?

Zheng Bo, de adjunct-hoofdredacteur van Economic Daily, zei dat de reguliere media in het 5G-tijdperk de juiste publieke opinie moeten verwoorden door gebruik te maken van nieuwe technologie en zichzelf nooit mogen verliezen. Het is van groot belang dat de media het juiste politieke standpunt en de juiste waardeoriëntatie aanhouden. Er moeten grote inspanningen worden gedaan op het gebied van diepgaande rapportages om verschillende nieuwsperspectieven weer te geven en de mainstream toon in de openbare communicatie te versterken.

Gao Jie, hoofdverslaggever van Centre of New Media van het Xinhua News Agency, introduceerde het gebruik van 5G-technologie op het gebied van mediaconvergentie. Hij liet de perfecte combinatie van de virtuele ruimte en de echte wereld zien door media-inhoud te gebruiken om het enthousiasme van mensen voor de publieke zaak te wekken.

Hoe kunnen we het nieuws intelligent maken, de drempel van live montage verlagen en de snelle en efficiënte productie van video-inhoud bereiken? Zhang Shenyuan, productdirecteur van het New Media Center van People's Daily, illustreerde dat er een goed overkoepelend plan gemaakt moet worden om geavanceerde technologie de mediaconvergentie te laten ondersteunen, aan de hand van het voorbeeld van livestreaming editing tools.

Zhang Shilei, managing director en senior editor van CGTN Digital, zei dat de impact van 5G en AI op de traditionele journalistiek niet mag worden genegeerd, en dat de pers het initiatief moet nemen om nieuwe technologieën te omarmen en de mediaconvergentie te versnellen.

Wat de bevordering van mediaconvergentie door 5G betreft, zei Zhang Baoan, lid van het partijcomité en technisch directeur van de Great Wall New Media Group, dat de technische staf en de relevante platforms het voortouw moeten nemen bij de ontwikkeling van mediaconvergentie, namelijk de interne convergentie binnen een journalistiek instituut, de diepgaande convergentie tussen journalistiek en overheidszaken, en de interne convergentie tussen de persindustrieën.

Cui Baoguo, professor aan de School of Journalism and Communication van de Tsinghua Universiteit, richtte zich op de relatie tussen de mediaconvergentie en de ontwikkeling van de digitale economie. "De ontwikkeling van de digitale economie kan de solide technische ondersteuning en industriële garantie bieden die nodig zijn voor de opbouw van een communicatiesysteem dat alle media omvat. Mediaconvergentie kan de ruimte voor de ontwikkeling van de digitale economie vergroten. Zij bevorderen elkaar en vullen elkaar aan. De leidende rol van de digitale economie moet ten volle worden benut om de transformatie van de traditionele media te bevorderen," zei hij.

Ding Gangyi, de secretaris van het partijcomité van de School of Computer Science, en de leider van de discipline van geavanceerde digitale prestaties aan de Beijing Institute of Technology, onthulde de nieuwe veranderingen die de digitale simulatietechnologie met zich meebrengt door middel van een kunstvoorstelling tijdens de viering van de honderdste verjaardag van de oprichting van de Communistische Partij van China

Liu Xiaolin, hoofd van Audience Development and Distribution Services, PR Newswire APAC, introduceerde de verspreiding van multimedia-inhoud onder invloed van 5G-technologie. Hij is van mening dat gebruikers hun meeste tijd aan video-inhoud zijn gaan besteden en dat 5G-technologie de manier waarop mensen met de wereld omgaan verandert.

Vasily Pushkov, directeur van de International Cooperation, Sputnik News Agency and Radio, bracht een internationale stem uit dat de ontwikkeling van immersieve gediversifieerde inhoud in het 5G-tijdperk versneld zal worden.

Gasten uit de sector bespraken ook hun mening over de impact van 5G-technologie op de ontwikkeling van mediaconvergentie. Dhr. Gao Peng, senior directeur van het Audio and Video Industry Development of Strategy Department van Huawei, zei dat het aantal online videogebruikers in China in maart 2020 met 126 miljoen is gestegen ten opzichte van eind 2018, en dat het 94,1 procent van alle internetgebruikers uitmaakt. Dit toont aan dat de videomarkt een groot potentieel heeft.

Chen Lei, senior marketing director van Qualcomm, is van mening dat 5G niet alleen het media-ecosysteem heeft veranderd, maar ook de mediaconvergentie heeft versneld. Tu Jiashun, hoofdwetenschapper van NFV/SDN en technologiewoordvoerder van ZTE Corporation, wees op de moeilijkheden waarmee de traditionele media te kampen hebben en gaf als oplossing het convergeren van technologie en media. Wang Qiong, algemeen manager van E-government and Livelihood Industry van WeCom Team in WeChat Group van Tencent, deelde de cases van digitale producten in het 5G tijdperk en haar verwijzing naar de media-ontwikkeling in de toekomst.

Xu Zhilong, hoofdredacteur van Science and Technology Daily, die het forum voorzat, deelde zijn mening over de relatie tussen 5G-technologie en media-ontwikkeling. Ten eerste heeft 5G de ontwikkeling van de media van theorie naar praktijk veranderd, en in de toekomst zullen zich nog fundamentelere veranderingen voordoen. Ten tweede heeft de 5G-technologie een enorm ontwikkelingspotentieel. De huidige toepassing ervan is nog maar het topje van de ijsberg, en er zijn nog meer gebieden die verkend moeten worden. Ten derde is 5G zowel direct als indirect bevorderlijk voor de ontwikkeling van mediaconvergentie. Er moet meer aandacht worden besteed aan de indirecte stimulans. In de toekomst is de vraag hoe 5G de ontwikkeling van mediaconvergentie mogelijk maakt, niet alleen een zeer belangrijk onderwerp, maar ook een onderwerp dat een diepgaande discussie waard is.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605473/Image1.jpg

SOURCE Science and Technology Daily