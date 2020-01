SHENZHEN, China, 20 januari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE's CTO Wang Xiyu zijn inzichten heeft gedeeld over het aanstaande 5G-tijdperk, met focus op "5G: streven naar duurzame groei te midden van verwachtingen".

Het volledige artikel luidt als volgt:

In 2019 maakten meer dan 50 beheerders wereldwijd hun commerciële lancering van 5G bekend, met inzet van meer dan 200.000 nieuwe 5G Sub-6GHz basisstations. Desalniettemin blijft de commercialisatie van 5G in het initiële stadium van infrastructuurontwikkeling, zoals wordt aangetoond door het feit dat grootschalige bouw alleen plaatsvindt in China, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, en een paar andere landen in Europa en het Midden-Oosten. Naar schatting zal China in 2020 meer dan 500.000 5G-basisstations bouwen, wat de mondiale ontwikkeling van 5G zal versnellen. Momenteel kent de uitrol van 5G een aantal problemen, waaronder striktere vereisten voor de dichtheid van basisstations, minder energieverbruik en winstgevende businessmodellen. Bovendien zoeken beheerders naar investeringsrendement uit verschillende verticale industrieën en een samenwerkend ecosysteem voor het bekrachtigen van alle sectoren door middel van 5G-innovaties.

Tien jaar geleden zag 4G haar wereldwijde voorspoed, ondanks onzekerheden. Technologische ontwikkeling in combinatie met innovatieve praktijken faciliteerde de commerciële inzet van 4G, waardoor het mobiele internet sociale transformatie kon versnellen.

Technologische ontwikkeling promoot grootschalige 5G-commercialisatie

Ondanks het feit dat het energieverbruik per bit door 5G aanzienlijk is gedaald in vergelijking met dat van 4G, blijft energie-efficiënte een zeer belangrijk issue nu 5G-netwerken naar verwachting dataverwerking vele malen zullen versnellen. Chipsets zijn bepalend voor prestatie, integratie, energieverbruik, en andere belangrijke parameters van producten; daarom is het gietproces van chipsets cruciaal voor de productevolutie. In het verleden spoorde de beschikbaarheid van het gietproces van de 28 nm chipset voor zowel systeemapparatuur als mobiele apparaten de commercialisatie van 4G aan. Vandaag de dag zal de 7 nm chipset de 5G-commercialisatie aandrijven. Met haar zelf ontwikkelde 7 nm basisbandchips en DIF-chips, heeft ZTE aanzienlijke vooruitgang geboekt, waaronder een verbetering van 40% in integratie, een groei van meer dan 20% in eind-tot-eind RF-uitgangsvermogen, en een daling van 30% in zowel energieverbruik als productgewicht. In 2020 zullen deze chipsets uitvoerig worden gebruikt in 5G-netwerken. In de komende paar jaar zal door continue ontwikkeling van technologieën energieverbruik en productgewicht verder afnemen. Daarom zal de toonaangevende ontwikkeling van 7nm/5nm chipsets het leiderschap versterken van de 5G-producten van mainstream verkopers.

De dekkingskwestie die aan het licht kwam door de 5G-band in het hogere spectrum kan worden gemitigeerd door het gebruik van nieuwe technologieën, zoals Massive MIMO. Daarom is de dichtheid van 5G-basisstations in stedelijk gebied vergelijkbaar met die van 4G-basisstations.

Multi-vendor integratie is nog steeds de grootste uitdaging voor 5GC-commercialisatie. Momenteel hebben Cloud-Native Architectuur (CNA) en Service Based Architectuur (SBA) de ontkoppeling van software en hardware al bereikt en worden deze commercieel ingezet. Netwerkslicing kan automatische gekruisde inzet bereiken in het RAN, transportnetwerk en kernnetwerk dat door één verkoper is gebouwd. Beheerders willen nu multi-vendor verder onderzoeken om domeinstandaarden voor beheer te verbeteren wat automatische eind-tot-eind inzet mogelijk maakt. De typische diensten die opkomen in de 5GC-commercialisatie, waaronder 5G Voice over New Radio en SMS-diensten, factureringsdiensten, inter-RAT-overdracht, en migratie van gebruikersgegevens zonder te wisselen van SIM-kaarten of nummer, zijn geslaagd voor Interoperabiliteitstesten en hebben hun vermogen bewezen om eMBB-scenario's te ondersteunen. De standaarden voor de op de verticale industrie georiënteerde diensten, zoals 5G-positionering met hoge precisie, ESTUN, NPN, TSN, en 5G-LAN, worden volwassen. ZTE is een toonaangevende speler geweest in de bevordering van 5GC-commercialisatie gebaseerd op volwassen 5GC-producten, veldproeven en netwerkprestatie.

In het initiële stadium van 5G-ontwikkeling, zijn de standaarden voor 5G-gebruikersapparatuur en 5G-systemen nog steeds in ontwikkeling. Daarom zullen verkopers met eind-tot-eind 5G-vaardigheden toonaangevend worden in de implementatie van geüniformeerde ingebruikname en beter gebruikmaken van spectrumbanden. In februari 2019 lanceerde ZTE de Axon 10 Pro 5G, China's eerste 5G-smartphone in commercieel gebruik. Tegen het einde van 2019 waren er 5 miljoen 5G-smartphones verzonden naar klanten over de hele wereld, goed voor 0,15% van de verzonden smartphones wereldwijd. In het eerste kwartaal van 2020 wil ZTE een serie multimode multi-frequentie 5G-smartphones zoals de Axon 11 lanceren. Naar verwachting zal de laagste prijs van ZTE's 5G-smartphones eind 2020 liggen op $ 300, en zal ook de prijs van SA-modules voor verticale industrieën naar verwachting snel dalen. Mondiale beheerders voorspellen dat met de bredere dekking van 5G-netwerken, de 5G-gebruikersapparatuur 160 miljoen zal bereiken aan het eind van 2020.

Praktijken voor 5G-commercialisatie sporen digitale transformatie aan

ZTE werkt samen met partners in verticale industrieën om de waarde van iedere applicatie te maximaliseren. ZTE heeft de diepe integratie van 5G en verticale industrieën onderzocht met Sany Heavy Industry, Persbureau Xinhua, de haven van Tianjin, en Suning, en gezamenlijk de digitale transformatie bevorderd van de sectoren.

Praktijken en onderzoeken van 5G in verticale industrieën laten zien dat de combinatie van echte en virtuele scenario's volgens de sectoren essentiële vereisten zijn. In vele 5G-applicaties worden videodiensten als essentieel beschouwd voor digitale transformatie. Ondanks het feit dat 4G de verzending van tekst, gegevens, afbeeldingen en kleine video's kan ondersteunen, garandeert 5G de betrouwbare verzending van besturingssignalen en videodiensten gekenmerkt door interactie, realtime en deterministische latentie. Door de bevordering van digitalisering in samenlevingen en het plaatsen van digitale controlesystemen in applicaties, kan 5G digitale transformatie versnellen.

In het 2G-tijdperk concentreerden beheerders zich op de bouw van netwerkinfrastructuur en genoten uitsluitend van de voordelen. Zij bereiken hun Gouden Eeuw in de tijd dat spraakdiensten de markt beheersten. In de 3G- en 4G-tijdperken stelden de zwakke samenhang tussen inhoud en netwerken OTT-service providers te delen in de voordelen die werden afgeleid van de bestaande netwerken. Daarom werden diegenen die op de voorgrond bleven in het mobiele internet en cloudcomputing de giganten in de sector. In het 5G-tijdperk maken de vereisten voor grote bandbreedte, hoge interactie en deterministische latentie meer betrouwbaar op netwerken die diensten mogelijk maken op het gebied van content, computing en opslag. Als 4G de katalysator was voor het snelgroeiende cloudcomputing, is 5G de drijvende kracht achter gedistribueerde, realtime en gesynchroniseerde videodiensten in het cloudcomputing-tijdperk. Telecommunicatiebedrijven zouden delen in de voordelen die stammen uit de digitale economie op basis van hun superieure netwerkmiddelen en capaciteitsvoordelen.

Samenwerkend met toonaangevende ondernemingen in verschillende sectoren, is ZTE toegewijd aan het verhoging van de ontwikkeling van verticale industrieën door middel van 5G en versterking van alle partners om kernvaardigheden als Cloud XR, AI, intelligente interconnectiviteit, positionering met hoge precisie en beveiligingsvermogens voor zakelijke toepassingen mogelijk te maken.

Toepassing van essentiële software bevordert de vestiging van een multi-vendor ecosysteem

In tegenstelling tot in het traditionele consumentenveld, vereist de digitale transformatie in verticale industrieën een meer volwassen ecosysteem met een aanzienlijke verhoging in betrouwbaarheid van 99,9% tot 99,999% en zelfs nog hoger. Essentiële software, zoals besturingssystemen en databases zijn essentieel voor het beste gebruik van zowel hardware als applicaties.

ZTE's NewStart-besturingssysteem is in gebruik genomen in belangrijke sectoren als telecom, hogesnelheidslijnen, energie, automotive en industriële automatisering. Met meer dan 200 miljoen verzonden exemplaren naar mondiale klanten, is het NewStart-besturingssysteem een fundamentele technologie geworden die een betrouwbare sociale evolutie garandeert.

Met het oog op de groeiende hoeveelheid data om te verwerken en het toenemende aantal zakelijke transacties in het 5G-tijdperk, kan traditionele netwerkarchitectuur met dedicated servers en gecentraliseerde databases dienstenontwikkeling op lange termijn niet ondersteunen met haar huidige gelimiteerde systeemprestatie, -schaalbaarheid en -flexibiliteit. De toepassing van gedistribueerde databases, met hun betere prestatie en hogere betrouwbaarheid, verzekert snelle implementatie van nieuwe technologieën en vermindert de risico's van een krimpend ecosysteem, de problemen met de cultivering van talent, en de hoge kosten die dedicated servers met zich meebrengen.

ZTE's gedistribueerde database GoldenDB is door belangrijke banken toegepast in hun creditcardsystemen om te voldoen aan stringente zakelijke vereisten. Om klanten te helpen de grote pieken in websiteverkeer op de winkelfeestdagen 11 november en twaalf december soepel te verwerken, geeft de database een voorbeeld voor andere innovatieve database-toepassingen in verschillende sectoren.

ZTE is toegewijd aan het faciliteren van de 5G-commercialisatie en de ontwikkeling van de digitale supersnelweg, het bevorderen van digitale transformatie door het bekrachtigen van verticale industrieën door middel van 5G. Door de bevordering van haar veelgebruikte en volwassen NewStart-besturingssysteem en GoldenDB-databse, is het bedrijf gericht op het streven naar voorspoed van het ecosysteem.

