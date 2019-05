5º Fórum LIDE de Gastronomia e Nutrição traz ao Brasil renomado chef suíço e debate o elo da necessidade e do prazer

SÃO PAULO, 2 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Renomados especialistas da área médica, empresários, cientistas e premiados chefs se reúnem para uma ampla discussão no 5º FÓRUM LIDE DE GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO, na sede do Cubo Business Center, em São Paulo, em 6 de maio. Com curadoria do presidente da Sapore e do LIDE EMPREENDEDOR, Daniel Mendez; do médico endocrinologista e cientista Bruno Halpern; e do presidente da UnitedHealth Group e do LIDE Saúde, Claudio Lottenberg.

Este ano, o Fórum ganha novas discussões, acrescentando a gastronomia à temática. "É quase impossível dissociar a alimentação às experiências que ela proporciona. Por isso sua inclusão neste contexto", explica Daniel Mendez. Além de explorar o conteúdo nos debates, o evento receberá o primeiro chef vegetariano da Europa, do restaurante Joia, o primeiro a ganhar uma estrela Michelin que, ao lado de estrelas também da gastronomia nacional, vão apontar um olhar prático sobre o que é apresentado. O evento será encerrado com a degustação de pratos de todos os chefs convidados.

O evento conta com quatro painéis. A abertura, com a participação do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan; e de Reynaldo Gama, presidente do Cubo. O primeiro painel, Saúde Individual X Saúde do Planeta, terá a presença do médico cardiologista, Álvaro Avezum; Marco Springmann, médico e acadêmico da Oxford; e Soraya Linhares, líder em Nutrição Sustentável na América Latina da DSM. O segundo painel, Cadeia da Alimentação, conta o diretor executivo do Carrefour, Stephane Engelhard, e com Alexandre Sumá, CEO da Sumá.

Alimentação do Futuro é o tema do terceiro painel, que tem apresentação do médico Lício Velloso, professor Titular do Departamento de Clínica Médica da UNICAMP, do diretor de Comunicação da CAS – Cellular Agriculture Society no Brasil, Matheus Saueressig, e na América do Norte, a bióloga molecular Tatiana von Rheinbaben, além de Daan Luining, fundador e CTO da Meatable, empresa holandesa que produz carne a partir de uma única célula.

Considerado o guru da culinária vegetariana, o chef suíço Pietro Leemann será palestrante do painel "Olhar Gastronômico". O painel contará com as presenças de outros chefs renomados como Morena Leite, Laurent Suaudeau, François Christian Pierre Mallard e Vinícius Rojo.

