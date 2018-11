6. Globale Travel E-Commerce Konferenz schließt erfolgreich in Chengdu, China, ab

Die diesjährige Veranstaltung mit dem Thema „Data Insight and Intelligence-Driven – Create and Share the New Cultural Tourism Ecosystem" (Dateneinblick und Informationsorientierung – das neue kulturelle Tourismusumfeld gestalten und teilen) konzentrierte sich auf den Erfahrungsaustausch und die Diskussion über die Steuerung aufstrebender Trends, die Resultat der Innovationen in der Tourismusbranche sind, auf die Förderung der Anwendung neuer Technologien und den besseren Zugang zu Ressourcen, die in vor- und nachgelagerten Segmenten bereitstehen, um so das Ziel zu erreichen, Sichuan in eine internationale touristische Destination zu transformieren. Das von weltweiten Führungskräften der Tourismusbranche besuchte Event zeigte die Fortschritte, die aus dem Blickwinkel von Big Data in der gesamten Provinz aktuell verwirklicht werden sowie die Charakteristika und Trends in der wachsenden Tourismusbranche der Provinz.