6 sites intéressants aux Philippines qui méritent d'être visités après la pandémie

l'obligation pour les voyageurs d'être complètement vaccinés et de présenter une carte de vaccination légitime ;

si les voyageurs ne sont pas complètement vaccinés, l'obligation de présenter des tests de COVID-19 négatifs ;

des paiements et des interactions sans contact dans les établissements touristiques ;

le port permanent d'équipements de protection individuelle (EPI) par le personnel et les clients ;

des contrôles pour déterminer là où les clients ont été avant leur arrivée ;

une quarantaine obligatoire de 14 jours à l'arrivée.

Les Philippines sont connues des voyageurs du monde entier comme l'une des meilleures destinations tropicales du monde, avec ses plages magnifiques et ses merveilles naturelles. Classées par Forbes comme l'un des sept pays susceptibles de devenir des destinations touristiques majeures une fois la pandémie de COVID-19 maîtrisée, les Philippines offrent, partout dans le pays, des expériences uniques pour tous les types de touristes à la recherche d'une escapade détendue et décontractée loin de l'agitation de leur vie quotidienne.

Des plages sablonneuses aux paysages montagneux de rêve, en passant par des villes impressionnantes chargées d'héritage culturel, voici quelques-uns des endroits qui valent la peine d'être visités lors de votre prochain séjour aux Philippines :

Boracay

Une visite aux Philippines ne serait pas complète sans un voyage à la plage. L'île de Boracay, bien sûr, est l'une des plus célèbres et des plus primées au monde, et un endroit à visiter absolument lors d'un séjour dans le pays. Du sable blanc fin, des eaux bleues étincelantes et un soleil chaud et accueillant vous attendent lorsque vous posez le pied sur cette île paradisiaque.

Après d'intenses projets de réhabilitation de l'île qui ont démarré en 2018 et se sont poursuivis tout au long de 2020, un bon nombre d'hôtels, de restaurants et d'autres établissements touristiques sont désormais prêts à accueillir les clients qui souhaitent profiter de la lenteur et de la fraîcheur de la vie insulaire. Les voyages effectués ici contribueront aussi largement à soutenir les communautés locales de l'île, qui dépendent fortement de l'industrie touristique locale.

Outre les activités et les équipements qu'elle offre, Boracay s'est également vu décerner le label SafeTravels par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) pour avoir adopté des « protocoles mondiaux standardisés en matière de santé et d'hygiène » qui garantiront la sécurité des voyageurs pendant la pandémie de COVID-19. SafeTravels est le cachet d'approbation attribué par l'organisation internationale pour certifier le respect de ses normes sanitaires mondiales afin de garantir la sécurité des voyages.

Bacolod

Pour les personnes qui souhaitent goûter à la « belle vie », rendez-vous à Bacolod, la capitale de la province de Negros Occidental, affectueusement appelée la capitale du sucre des Philippines.

À Bacolod, les goûts cosmopolites s'allient à une vie rustique, l'idéal pour ceux qui souhaitent profiter d'une atmosphère calme et décontractée. Séjournez à la Casa Gamboa, prenez des photos de The Ruins, découvrez les expositions d'art visuel au BacolodArt District, avant de vous installer pour déguster la cuisine visayenne classique chez Emma Lacson's House, Ann Co Cakes et El IdealBakery.

Negros Occidental est connu comme la capitale philippine de l'agriculture biologique, avec ses différentes haciendas qui sont des destinations d'agrotourisme durable, comme la FreshStart Organic Farm, les Peñalosa Farms et le Rapha Valley Place of Wellness, entre autres.

Baguio et Benguet

Populairement appelée « la ville des pins », Baguio est une ville à charte, accessible en 4 à 6 heures de route depuis Manille. Réputée pour ses pins et son climat frais, Baguio a toujours été un répit apprécié des Philippins à la recherche d'une pause à l'abri de la chaleur.

La Mirador Jesuit Villa à Baguio propose un voyage écologique, historique et spirituel enrichissant avec des attractions telles que la maison de retraite Mirador, le bosquet de bambous, la station météorologique, le labyrinthe, le portail torii et le café en plein air surplombant la ville avec un coucher de soleil à couper le souffle. Par ailleurs, le musée Bencab est l'un des endroits les plus populaires de Baguio qu'il faut absolument visiter. Il déborde d'inspiration créative grâce à certains des chefs-d'œuvre de l'artiste national des arts visuels Ben Cabrera.

Parallèlement, le Winaca Eco Cutural Village dans la province de Benguet, est également une destination réputée pour son tourisme durable, qui propose aux touristes un aperçu visuel de l'histoire et de la culture de la tribu autochtone Igorot tout en soutenant les moyens de subsistance de ses membres.

Les destinations d'écotourisme et d'agrotourisme comme Armando's Lemon Farm et Polig Berry Farm sont autant de nouveautés dans les environs de Benguet. Grâce à des activités telles que la cueillette de citrons et de fraises, les clients peuvent renouer avec la nature en profitant directement et pleinement de ces fruits. Ces destinations écotouristiques contribuent à la préservation des merveilles environnementales et agricoles de cette belle ville de montagne.

Baguio a également reçu le label Safe Travels du WTTC, qui garantit la sécurité et un risque minimal pour les voyageurs qui visiteront la ville après la réouverture des activités touristiques.

Batangas

Enfin, réputés pour leur vie marine luxuriante, les sites de plongée d'Anilao à Mabini, dans la province de Batangas, font le bonheur des touristes qui ont besoin de souffler un peu. La saison de plongée idéale s'étendant de novembre à mai, les amateurs d'aventure du monde entier ont toute latitude pour se lancer dans une aventure sous-marine inoubliable.

Les sites de plongée d'Anilao sont également des zones de conservation marine bien connues. De nombreux efforts sont déployés pour protéger les récifs et l'écosystème, ainsi que pour renforcer les moyens de subsistance des communautés locales.

Au moment où le monde s'ouvrira à nouveau, de nouvelles attractions, déjà célébrées à travers le pays, seront prêtes pour accueillir les visiteurs du monde entier et leur faire découvrir ce qui fait des Philippines une destination de voyage agréable et inoubliable.

