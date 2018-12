600.000 brani! La piattaforma musicale indipendente Jamendo ha raggiunto un nuovo fantastico traguardo!

LUXEMBOURG, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Il raggiungimento di questo numero significativo rafforza il successo del modello di business di Jamendo come community musicale online indipendente di importanza fondamentale.

Oltre 600.000 brani di artisti indipendenti su Jamendo dimostrano una crescita costante per la community mondiale online, indipendente e creativa e attestano la crescente necessità e richiesta di un tale spazio nell'attuale ambiente online.



Questo traguardo è stato raggiunto attraverso un alto livello di dedizione con l'obiettivo di dare potere agli artisti indipendenti con nuovi flussi di esposizione e ricavi. Attraverso la creatività e l'audacia, quella che un tempo era solo un'idea innovativa si è trasformata oggi in una delle più grandi piattaforme musicali indipendenti del mondo.



"Jamendo è stata così buona con noi!" esclama gioiosamente il collettivo Rock'n'Roll statunitense, The Devil Music Co. "Apprezziamo profondamente quello che fanno come azienda e come ci hanno permesso di condividere la nostra musica con così tante persone".



Diamo un'occhiata a ciò che sta dietro ai numeri. Quali sono i vantaggi di essere un artista Jamendo? Quali sono i vantaggi che hanno spinto più di 40.100 artisti a caricare oltre 600.000 brani sulla piattaforma?



La prima cosa che viene in mente è un alto livello di esposizione in un ambiente globale indipendente, dato che Jamendo è totalmente gratuito per gli individui e consente agli artisti indipendenti di trasmettere la propria musica in tutto il mondo, indipendentemente dai confini geografici o culturali, ad una comunità internazionale di appassionati amanti della musica.



"Non sarei dove sono senza Jamendo", dice Kellee Maize, un famoso artista hip-hop americano che ha appena pubblicato il suo ultimo album in esclusiva su Jamendo. "Per gli artisti il potenziale è enorme, e il livello di cura e devozione che hanno profuso nel sostenere i loro artisti è commovente".



Il secondo maggiore vantaggio consiste nel Jamendo Licensing, il catalogo di brani senza diritti d'autore di Jamendo per creatori di contenuti e titolari di aziende alla ricerca di musica da utilizzare nei loro lavori. Attraverso la piattaforma di gestione delle licenze, gli artisti indipendenti possono scegliere di concedere in licenza le loro opere in modo equo e trasparente, in modo da ottenerne dei ricavi.



"In primo luogo, i ricavi mi consentono di continuare a scrivere e pubblicare nuova musica", afferma con felicità l'artista di musica rock Color Out, "e quando vengono vendute delle licenze, la musica è utilizzata in app, siti web, ecc., espandendo ulteriormente il mio pubblico! È una situazione win-win per tutti gli artisti".



Essere al centro di un mercato musicale indipendente in continua crescita, cercando costantemente di adattarsi alle sue esigenze, solo il futuro ci dirà fino a che punto arriverà Jamendo! Tuttavia, l'obiettivo di produrre un impatto positivo e duraturo sull'industria musicale continuerà innegabilmente a guidare i suoi sforzi!



Informazioni su Jamendo

Jamendo è una delle più grandi piattaforme di musica indipendente online. Offre musica gratuita per il divertimento personale e diversi tipi di licenze per progetti o aziende. Jamendo supporta gli artisti indipendenti offrendo loro uno spazio globale per promuovere e vendere la propria musica.

SOURCE Jamendo SA