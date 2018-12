600 000 Tracks! Ein neuer großer Meilenstein wurde durch die unabhängige Musikplattform Jamendo erreicht.

LUXEMBOURG, December 12, 2018 /PRNewswire/ --

Mit dem Erreichen dieser bedeutsamen Zahl verstärkt sich der Erfolg des Jamendo Geschäftsmodells als eine zentrale unabhängige Online Musik-Community.

Über 600 000 unabhängige Künstler Tracks auf Jamendo zeigen das stetige Wachstum in der unabhängigen kreativen weltweiten Online Community und bestätigen den steigenden Bedarf und Nachfrage nach solch einem Raum im heutigen Online Umfeld.



Dieser Meilenstein wurde durch eine hohe Einsatzbereitschaft erreicht, unabhängige Künstler durch neue Zugang Streamings und Umsatzerlöse zu stärken. Durch Kreativität und Mut, was bisher nur eine innovative Idee war, entwickelte sich zu einer der weltweit größten unabhängigen Musikplattformen.



"Jamendo war so gut zu uns!", ruft freudig das US Rock'n'Roll Kollektiv, The Devil Music Co. "Wir schätzen ganz besonders, was sie als Unternehmen leisten und wie sie es uns ermöglicht haben, unsere Musik mit so vielen Menschen zu teilen."



Lassen Sie uns einmal hinter die Zahlen schauen. Was sind die Vergünstigungen eines Jamendo Künstlers? Was sind die Vorteile, die mehr als 40100 Künstler angetrieben haben, über 600 000 Tracks auf der Plattform hochzuladen?



Ein hoher Grad an Aufmerksamkeit in einer globalen unabhängigen Umgebung kommt als Erstes in den Sinn, da Jamendo für Einzelpersonen komplett kostenlos ist und es unabhängigen Künstlern ermöglicht, ihre Musik weltweit für eine internationale Community passionierter Musikliebhaber zu streamen, unabhängig von geographischen oder kulturellen Grenzen.



"Ohne Jamendo wäre ich nicht da wo ich bin", sagt Kellee Maize, eine bekannte US Hip-Hop-Künstlerin, die gerade ihr neuestes Album exklusiv auf Jamendo veröffentlicht hat. "Das Potential ist riesig für Künstler und der Grad an Sorgfalt und Hingabe, den sie anwenden, um ihren Künstlern zu helfen, ist herzerwärmend."



Der zweite große Vorzug kann im Jamendo Licensing gesehen werden, Jamendo's gebührenfreier Katalog für Content Creator und Firmeninhaber, die nach Musik suchen, um diese für ihre Ziele zu verwenden. Über die Lizenzierung Plattform können unabhängige Künstler sich dafür entscheiden, ihre Werke auf faire und transparente Weise zu lizenzieren und dabei Einnahmen zu generieren.



"Erstens erlauben mir die Einnahmen, weiter zu schreiben und neue Musik zu veröffentlichen", freut sich Rockmusik Künstler Color Out, "und wenn Lizenzen verkauft sind, ist die Musik auf Apps, Websites usw. verfügbar, was wiederum meine Zuhörerschaft erweitert! Es ist eine Win-Win-Situation für alle Künstler."



Als Herzstück in einem kontinuierlich wachsenden unabhängigen Musikmarkt, bei zugleich ständigem Versuch, sich an dessen Bedürfnisse anzupassen, wird allein die Zukunft zeigen, wie weit Jamendo gehen wird! Dessen ungeachtet wird sein Ziel, einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Musikindustrie zu nehmen, unbestreitbar weiterhin seine Anstrengungen vorantreiben.

Über Jamendo

Jamendo ist eine der größten onlien Plattformen für unabhängige Musik. Es bietet gratis Musik zur privaten Unterhaltung und verschiedene Lizenzen für Projekte und Unternehmen. Jamendo unterstützt unabhängige Künstler mit einer internationalen Plattform zum Vertrieb Ihrer Musik.

